Pe scurt: Escrocii folosesc tehnici de clonare a numerelor de telefon ale MAI pentru a păcăli românii. Află cum poți recunoaște un apel fals și ce pași recomandă autoritățile.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis vineri, 15 mai 2026, un avertisment privind o nouă metodă de înșelăciune telefonică, prin care escrocii clonează numerele de telefon ale instituției pentru a contacta cetățenii.

Potrivit Mediafax, aceste persoane folosesc numere care par să aparțină structurilor MAI pentru a obține bani sau date personale de la victime.

Metoda, denumită clonarea numerelor de serviciu, presupune afișarea pe ecranul telefonului a unui număr oficial sau a numelui unei instituții, cu scopul de a câștiga încrederea persoanei apelate. Ministerul precizează că purtătorii de cuvânt ai structurilor din cadrul MAI nu solicită și nu vor solicita niciodată, prin telefon, acțiuni de natură financiară sau personală. Astfel, nu cer sume de bani, transferuri bancare, trimiterea sau primirea unor colete, date bancare sau informații personale.

„Dacă un apel primit pare să vină de la MAI și conține astfel de solicitări, este cu certitudine o tentativă de înșelăciune”, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne.

MAI recomandă patru pași clari în cazul unui apel suspect

Ministerul recomandă cetățenilor să urmeze patru pași dacă primesc un apel suspect:

Închide imediat conversația, fără să oferi nicio informație.

Nu furniza date personale, conturi bancare sau coduri, indiferent de pretextul invocat.

Verifică informațiile primite exclusiv prin canalele oficiale ale instituției, accesând site-ul www.mai.gov.ro sau paginile oficiale de social media.

Sesizează imediat autoritățile dacă ai fost contactat în acest mod.

Clonarea numerelor de telefon exploatează încrederea pe care cetățenii o acordă instituțiilor statului. Când pe ecranul telefonului apare un număr oficial sau numele unei instituții, reacția instinctivă este să răspunzi și să cooperezi, iar escrocii mizează pe această reacție. Tehnologia care permite falsificarea numărului afișat la apelant este accesibilă și relativ ieftină, ceea ce a dus la înmulțirea acestor cazuri în ultimii ani.

Victimele sunt adesea persoane vârstnice sau mai puțin familiarizate cu astfel de metode de fraudă. Autoritățile subliniază importanța informării și a vigilenței pentru a preveni astfel de înșelăciuni.