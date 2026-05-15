Avocații Adrianei Viliginschi au reacționat dur după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au comunicat că această urmează să fie trimisă în judecată în dosarul în care este complice la omor. Declarațiile Parchetului au fost făcute după ce principala inculpată în dosar, Amiana Paștină, s-a sinucis în arest.

După decesul Amianei Paștină, femeia din Sibiu care și-a omorât mama, procurorii au transmis că în cazul ei se va dispune soluția de clasare, însă celelalte două inculpate, asistenta medicală Camelia Popa și psiholoaga Adriana Viliginschi, vor fi trimise în judecată. (VEZI AICI CE AU SPUS PROCURORII)

Avocații Adrianei Viliginschi, care este cercetată pentru complicitate la omor în acest dosar, au reacționat dur, considerând inacceptabile comentariile făcute de procurorul Valentin Florescu.

„Avocații Mondea Christiana, Moga Șerban și Dancu Cosmina, apărători ai doamnei Viliginschi, își exprimă profunda surprindere față de declarațiile publice formulate de reprezentantul Parchetului în legătură cu decesul tragic al uneia dintre persoanele cercetate în cauză. Considerăm inacceptabil ca moartea unei persoane să fie comentată public prin raportare la faptul că aceasta „nu a mai apucat să își asume” anumite acuzații. Pe de altă parte, o asemenea formulare relevă convingerea procurorului cu privire la vinovăția persoanelor cercetate, deși într-o cauză penală vinovăția poate fi stabilită exclusiv de către instanța de judecată, printr-o hotărâre definitivă”, au transmis avocații.

De asemenea, aceștia au mai precizat că urmărirea penală față de Adriana Viliginschi nu este finalizată.

„În egală măsură, declarațiile procurorului în sensul că celalalte inculpate urmează a fi trimise în judecată creează impresia că orice argument formulat de apărarea doamnei Viliginschi la acest moment procesual este lipsit de relevanță și că soluția de trimitere în judecată a acesteia este deja stabilită, indiferent de poziția procesuală a apărării. Amintim că urmărirea penală față de doamna Viliginschi nu este finalizată, iar apărării i-au fost comunicate chiar în cursul acestei săptămâni acte esențiale ale dosarului, tocmai pentru formularea unui punct de vedere și exercitarea efectivă a dreptului la apărare. Cu toate acestea, reprezentantul Parchetului a anunțat public emiterea rechizitoriului și trimiterea în judecată înainte ca apărarea să își poată exprima poziția cu privire la aceste acte. O asemenea conduită creează în mod inevitabil impresia că apărările formulate de doamna Viliginschi sunt considerate irelevante dinainte, iar soluția procesuală este deja prestabilită. Prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare nu trebuie să rămână simple principii teoretice, ci garanții efective ale unui proces echitabil”, au transmis avocații lui Viliginschi.

