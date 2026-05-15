Pe scurt: Ben, un Cane Corso energic și curios, se pregătește să devină partenerul de încredere al jandarmilor tulceni. Primele exerciții se desfășoară prin joacă și recompense.

Jandarmii Inspectoratului Județean Tulcea au un nou membru în echipă: Ben, un câine din rasa Cane Corso, în vârstă de un an, care a început vineri, 15 mai 2026, primele antrenamente pentru misiuni. Potrivit Mediafax, Ben este noul câine de serviciu al Jandarmeriei Tulcea și se află în etapa de formare, unde construiește relația cu conductorul său.

Jandarmii subliniază că, în activitatea de câine de serviciu, legătura dintre animal și conductor este esențială, bazându-se pe încredere, răbdare, comunicare și timp petrecut împreună. Ben participă la primele exerciții alături de jandarmul care îl pregătește, iar antrenamentele se desfășoară prin joacă și recompense. Astfel, câinele învață comenzile de bază, disciplina și modul de reacție în diverse situații întâlnite în misiuni.

Fiecare sesiune de pregătire îi apropie pe Ben și pe jandarmul său, pentru a construi o relație de încredere necesară intervențiilor viitoare. Ben va parcurge o perioadă de acomodare și predresaj, urmând ca ulterior să participe la cursul de dresaj organizat la Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, unde își va dezvolta abilitățile pentru specializarea patrulare-intervenție, potrivit IJJ Tulcea.

Rasa Cane Corso este cunoscută pentru forța, curajul și instinctul protector, dar și pentru loialitatea față de conductor. Acești câini sunt apreciați pentru inteligență și capacitatea de a răspunde la comenzi, fiind potriviți pentru mediile aglomerate, zgomotoase și pentru situațiile tensionate din misiunile Jandarmeriei.

Ben, aflat la începutul carierei sale, rămâne un câine jucăuș și plin de energie, urmând să devină un partener de încredere pentru jandarmii din Tulcea.