Pe scurt: Sistemul e-Factura devine obligatoriu pentru persoanele fizice din 1 iunie 2026, iar premierul Bolojan pune sub semnul întrebării eficiența acestei măsuri.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, în cadrul podcastului HotSpot de la HotNews, că a primit sesizări legate de extinderea sistemului e-Factura la persoanele fizice și că va discuta această problemă cu Ministerul Finanțelor.

Potrivit startupcafe.ro, Bolojan a subliniat că această extindere ar putea aduce „o birocrație suplimentară” și a precizat:

„Am primit deja sesizări pe tema asta și chiar vineri, 15 mai 2026, mi-am propus să discut cu Ministerul Finanțelor să vedem dacă această măsură este, într-adevăr, necesară, dacă combate, într-adevăr, evaziunea sau dacă e doar o formă de birocrație în plus”.

Premierul a făcut referire la măsurile fiscale adoptate în cele 10 luni de mandat, menționând că digitalizarea a continuat, iar extinderea sistemului e-Factura urmează să intre în vigoare pentru toate persoanele, inclusiv cele fizice care desfășoară activități economice mici.

Sistemul e-Factura devine obligatoriu pentru persoane fizice de la 1 iunie 2026

Conform Ordonanței de Guvern nr. 6/2026, începând cu 1 iunie 2026, sistemul RO e-Factura va fi obligatoriu pentru toate persoanele care obțin venituri și se identifică fiscal prin codul numeric personal (CNP).

Ordinul ANAF nr. 378/2026 stabilește că furnizorii sau prestatorii care se identifică fiscal prin CNP și care au început activități economice înainte de această dată trebuie să solicite înscrierea în Registrul RO e-Factura până cel târziu la 26 mai 2026.

Înscrierea se realizează prin completarea și transmiterea Formularului 082, bifând secțiunea corespunzătoare înscrierii în registru. Persoanele fizice sunt înscrise cu data de 1 iunie 2026.

Obligația de a utiliza sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice implicate în activități economice este prevăzută în „Ordonanța trenuleț” (OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal), adoptată de guvern la finalul anului trecut și intrată în vigoare la 15 ianuarie 2026.

Ulterior, Ordinul 59/2026 a stabilit procedura de înregistrare, precizând că toți contribuabilii din această categorie trebuie să se înregistreze în registrul RO e-Factura înainte de începerea activităților economice, prin depunerea formularului 082.

Premierul Bolojan a subliniat că va analiza împreună cu Ministerul Finanțelor dacă această măsură chiar contribuie la combaterea evaziunii fiscale sau dacă reprezintă doar o sarcină birocratică suplimentară pentru micii antreprenori.

În contextul implementării e-Factura la nivel național, România urmează modelul altor state europene.