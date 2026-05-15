Pe scurt:
Ilie Bolojan nu vede soluția într-un guvern tehnocrat dacă PSD rămâne la putere. Premierul critică atitudinea PSD și explică motivele rupturii.
Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat vineri, 15 mai 2026, de ce un guvern tehnocrat nu ar rezolva criza politică dacă PSD rămâne parte din coaliție.
Potrivit Mediafax, Bolojan a declarat că PNL va analiza orice propunere, însă poziția partidului rămâne fermă.
Întrebat la Hotnews dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Bolojan nu a oferit un răspuns direct:
„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern”, a spus premierul interimar.
Referitor la viabilitatea unei formule tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant
Referitor la viabilitatea unei formule tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant: „Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez”, a declarat el.
Premierul a explicat că „un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte”.
Întrebat dacă se referă la PSD în general sau la PSD condus de Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns:
„PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul”.
Premierul interimar a reamintit și motivele rupturii cu PSD, menționând că un premier cu experiență politică a răbdat opt luni „ce nu se putea răbda”, doar pentru ca țara să meargă înainte, dar acest lucru nu a funcționat.
Ultima oră
- Bolojan exclude varianta unui guvern tehnocrat cu PSD: „Nu a funcționat” acum 5 secunde
- Acreditarea Spitalului de Pediatrie Sibiu, suspendată: reacția oficială și explicațiile conducerii acum 13 minute
- Acuzații grave privind distrugerea uneia dintre cele mai bătrâne păduri din județul Sibiu: „Pare o tăiere rasă” / foto acum 17 minute
- Public speaking-ul a dus-o în finala internațională de la Londra: povestea Theodorei Todoran, eleva de 19 ani din Sibiu / foto acum 22 de minute
- Bolojan anunță verificări asupra obligativității e-Factura pentru PFA-uri și persoane fizice acum 22 de minute