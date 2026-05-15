Pe scurt: Ilie Bolojan nu vede soluția într-un guvern tehnocrat dacă PSD rămâne la putere. Premierul critică atitudinea PSD și explică motivele rupturii.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat vineri, 15 mai 2026, de ce un guvern tehnocrat nu ar rezolva criza politică dacă PSD rămâne parte din coaliție.

Potrivit Mediafax, Bolojan a declarat că PNL va analiza orice propunere, însă poziția partidului rămâne fermă.

Întrebat la Hotnews dacă PNL ar accepta să facă parte dintr-un guvern condus de un tehnocrat, Bolojan nu a oferit un răspuns direct:

„Vom analiza care este propunerea și ce vrea să facă acest guvern”, a spus premierul interimar.

Referitor la viabilitatea unei formule tehnocrate, Bolojan a fost mai tranșant: „Indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și PSD este în interior, nu pot să funcționez”, a declarat el.

Premierul a explicat că „un partid care fuge de răspundere, creează așteptări false și încalcă înțelegerile nu se schimbă de pe o zi pe alta. Acest tip de comportament nu se va schimba peste noapte”.

Întrebat dacă se referă la PSD în general sau la PSD condus de Sorin Grindeanu, Bolojan a răspuns:

„PSD este astăzi condus de Sorin Grindeanu. Deciziile luate în această perioadă sunt susținute de grupul care conduce partidul”.

Premierul interimar a reamintit și motivele rupturii cu PSD, menționând că un premier cu experiență politică a răbdat opt luni „ce nu se putea răbda”, doar pentru ca țara să meargă înainte, dar acest lucru nu a funcționat.