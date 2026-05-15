Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu a deschis un dosar de cercetare penală în urma dispariției copilului de 5 ani de la Sebeșu de Jos. Oamenii legii au transmis ce se întâmplă acum, după ce micuțul a fost salvat.

Potrivit reprezentanților IPJ Sibiu, în momentul sesizării dispariției copilului de 5 ani de la Sebeșu de Jos, s-a deschis un dosar de cercetare penală care viza plecarea voluntară a minorului. În timpul căutărilor, oamenii legii au efectuat cercetări atât la locul dispariției, cât și la domiciliul copilului, așa cum prevede procedura. Odată ce minorul a fost găsit, s-au făcut demersurile pentru revocarea dosarului în cauză, motiv pentru care acesta urmează să fie închis. Sursa menționată a precizat că nu sunt desfășurate alte cercetări în acest dosar.

Vă reamintim că Alexandru Toma Zerestea a dispărut luni după-amiază, de lângă tatăl său, în timp ce se aflau în extravilanul localității Sebeșu de Jos. Băiețelul a stat singur în sălbăticie mai bine de 40 de ore, fiind căutat în tot acest timp de polițiști, salvamontiști, pompieri, jandarmi, militari și sute de voluntari. Micuțul a fost găsit miercuri după-amiază de pilotul unui elicopter din cadrul IGAv și recuperat de salvatorii montani.

Alexandru a fost dus de urgență la spital și, din fericire, starea lui de sănătate este bună. Medicii au transmis, joi, că nu are nicio leziune traumatică, ci doar o formă ușoară de deshidratare. Are și pneumonie, astfel că va mai rămâne internat câteva zile pentru a primi tratament adecvat sub supravegherea specialiștilor. (DETALII AICI)

Directorul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, medicul Camelia Grigore, a declarat că băiețelul a supraviețuit pentru că nu a conștientizat pericolul așa cum ar fi făcut-o un adult. El a intrat într-o scorbură și s-a adăpostit acolo.

