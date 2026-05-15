Amiana Paștină, femeia din Sibiu care și-a omorât mama pentru a pune mâna pe averea ei, s-a sinucis în arest. Criminaliștii fac cercetări în celula femeii.

Sibianca, în vârstă de 38 de ani, era încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Alba, deoarece sediul din Sibiu se află în renovare. Ea s-a sinucis în dimineața zilei de vineri, 15 mai, fiind găsită fără suflare în jurul orei 06:50. Potrivit surselor Ora de Sibiu, ar fi folosit o lamă pentru a-și pune capăt zilelor.

Citește și: Amiana Paștină și-a luat viața cu o lamă de ras: era singură în celulă și era vizitată doar de copiii ei

În prezent, celula în care a fost închisă Amiana Paștină este verificată de criminaliști.

„În momentul prezent, sub atenția unui procuror criminalist, cercetarea la fața locului este în desfășurare, iar în momentul în care se va finaliza, vom reveni cu un punct de vedere”, au precizat, pentru Ora de Sibiu, reprezentanții IPJ Alba.

Citește și: Sibianca, acuzată ca și-a ucis mama, s-a sinucis: Amiana Paștină și-a curmat viața în arest

Vă reamintim că Amiana Paștină a fost arestată în luna februarie pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat. Aceasta și-a omorât mama, o contabilă respectată din Sibiu, pentru a pune mâna pe averea ei. Fapta a fost săvârșită în luna iunie 2024, iar Paștină a fost ajutată de o asistentă medicală angajată la Spitalul Orășenesc din Cisnădie, care i-a spus ce combinație de sedative trebuie să îi administreze femeii pentru a o ucide. De asemenea, pe parcursul cercetărilor, s-a stabilit că aceasta a mai avut un ajutor, respectiv pe Adriana Viliginschi, fosta concubină a lui Adrian Kreiner. Aceasta i-a oferit consiliere și suport moral, indicându-i cum trebuie să procedeze în cazul omorului.

Amiana Paștină se afla în arest încă din februarie. În 22 aprilie, judecătorii Tribunalului Sibiu au decis prelungirea măsurii arestului preventiv, iar săptămâna viitoare urma să ajungă din nou în fața magistraților sibieni pentru luarea de noi măsuri. Femeia a solicitat în repetate rânduri să fie arestată la domiciliu, însă de fiecare dată judecătorii i-au respins cererea. Ea era judecată pentru omor calificat.