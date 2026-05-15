CSU Sibiu a pierdut cu 0-2 seria din play-off cu CSO Voluntari și va juca astfel pentru locurile 7-8 cu FC Argeș.
La avantajul victoriei din primul meci, de la Voluntari, ilfovenii au controlat primul sfert, la finele căruia au c0ndus clar, cu 23-11.
CSU a revenit în cel de-al doilea sfert, pe care și l-a adjudecat cu 23-17. Astfel, la pauza mare, oaspeții conduceau: 40-34.
CSO Voluntari și-a mărit ecartul în al treilea sfert, în care s-a impus cu 27-22. Cu Smith în prim-plan, sibienii au revenit în ultimul sfert, adjudecat cu 20-15, dar nu au mai putut întoarce soarta meciului.
Voluntari s-a impus în Sala Transilvania cu 82-76, a câștigat seria cu 2-0 și va juca pentru locurile 5-6.
Sibiul merge să joace pentru locurile 7-8 cu FC Argeș, partide care vor încheia sezonul actual.
CSU: Smith 26, Fîntînă 11, Randolph Jr. 10, Blidaru 7, Adamovic 5, Stone 5, King 4, Drăgan 4, Pratt 2, Roschnafsky 2.
