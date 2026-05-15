Elevi din tot județul Sibiu și-au testat curajul, spiritul de echipă și cunoștințele de protecție civilă în cadrul etapelor județene ale concursurilor „Prietenii Pompierilor” și „Cu viața mea apăr viața”, organizate în poligonul de pregătire al ISU Sibiu.

Competițiile, desfășurate în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, au reunit 16 echipe de elevi care au demonstrat că responsabilitatea, solidaritatea și dorința de a-i ajuta pe ceilalți se formează încă din anii de școală. Participanții au trecut prin probe practice și teoretice, punând în valoare atât pregătirea, cât și capacitatea de a lucra în echipă în situații care simulează intervențiile de urgență.

Reprezentanții ISU Sibiu spun că astfel de concursuri contribuie la dezvoltarea spiritului civic și a disciplinei în rândul tinerilor, dar și la formarea unor deprinderi utile în situații limită. „Adevărata putere a unei echipe stă în oamenii care aleg să fie alături unii de ceilalți”, au transmis organizatorii.

La concursul „Prietenii Pompierilor”, clasamentul general la fete a fost câștigat de echipa Liceului Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu, urmată de Școala Gimnazială „Radu Selejan” Sibiu și Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” Șelimbăr.

La băieți, primul loc a fost obținut de Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu, pe locul al doilea s-a clasat Școala Gimnazială Sadu, iar pe locul al treilea Școala Gimnazială Boița.

În cadrul concursului „Cu viața mea apăr viața”, la categoria gimnaziu, locul I a revenit Școlii Gimnaziale nr. 18 Sibiu, urmată de Școala Gimnazială nr. 23 Sibiu și Liceul Tehnologic „J. Lebel” Tălmaciu.

La categoria liceu, primul loc a fost câștigat de Liceul Teoretic „G. Gundisch” Cisnădie, urmat de Liceul Tehnic „Cibinium” Sibiu și Liceul Tehnic Energetic Sibiu.

Organizatorii i-au felicitat pe toți elevii pentru implicare, fair-play și determinarea demonstrată pe parcursul competițiilor, subliniind importanța formării unei generații responsabile și pregătite să intervină în sprijinul comunității.