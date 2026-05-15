Procurorul criminalist Valentin Florescu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu a informat, după ce Amiana Paștină s-a sinucis, că cercetările vor continua față de celelalte două inculpate din dosar. Acestea vor fi trimise în judecată și vor fi trase la răspundere pentru faptele săvârșite.

După decesul Amianei Paștină, femeia din Sibiu care și-a omorât mama, procurorii transmit că în cazul ei se va dispune soluția de clasare, însă celelalte două inculpate, asistenta medicală Camelia Popa și psiholoaga Adriana Viliginschi, vor fi trimise în judecată.

„Din păcate pentru ancheta penală aflată în curs de desfășurare, inculpata a ales să își ia singură viața, înainte de a-și asuma fapta de omor săvârșită și de a fi trasă la răspundere penală pentru aceasta. Cercetările vor continua față de celelalte două inculpate, care vor fi trimise în judecată, iar la momentul emiterii rechizitoriului, se va dispune soluția de clasare față de inculpata care s-a sinucis, ca urmare a intervenirii decesului făptuitorului”, a precizat procurorul criminalist Valentin Florescu.

Vă reamintim că Amiana Paștină și-a omorât mama în iunie 2024 pentru a pune mâna pe averea ei. În februarie 2026, a fost arestată pentru omor calificat. De atunci, ea se afla în Arestul IPJ Alba. Femeia s-a sinucis în dimineața zilei de vineri, 15 mai, folosind lama unui aparat de ras, cu ajutorul căreia și-a tăiat venele. Gardienii au găsit-o inconștientă în baia celulei.

Amiana Paștină a fost ajutată de alte două femei în săvârșirea faptei de omor. Camelia Popa, asistenta medicală din Cisnădie, a ajutat-o să facă rost de sedative, pe când Adriana Viliginschi a îndrumat-o și i-a oferit suport moral după faptă. Ambele femei sunt arestate preventiv, fiind cercetate pentru complicitate la omor calificat.

