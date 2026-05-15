Pe scurt: După un proces care a durat peste două decenii, Babele și Sfinxul rămân pe teritoriul județului Dâmbovița. Instanța a respins definitiv pretențiile Prahovei.

Zonele Babele și Sfinxul, două dintre cele mai cunoscute monumente naturale din Bucegi, aparțin oficial județului Dâmbovița, după ce instanța a dat o decizie definitivă în acest sens.

Potrivit Economica.net, conflictul dintre județele Dâmbovița și Prahova privind delimitarea administrativă a Platoului Bucegi a durat peste 25 de ani.

Decizia definitivă a Curții de Apel Ploiești, pronunțată vineri, 15 mai 2026, stabilește că cele două monumente naturale și terenul de 4 hectare aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița. Recursul formulat de autoritățile din Prahova și de UAT Bușteni a fost respins, iar hotărârea Tribunalului Dâmbovița a fost menținută.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a declarat că „Babele și Sfinxul rămân acolo unde le este locul: pe teritoriul județului nostru”. El a subliniat că această decizie „închide un litigiu de durată și confirmă ceea ce dâmbovițenii au știut mereu: aceste simboluri ale Bucegilor fac parte din identitatea județului Dâmbovița”.

Litigiul pentru Babele și Sfinxul a început în 1999 și s-a încheiat după 25 de ani

Disputa a început în perioada 1999–2000, când orașul Bușteni a inițiat intabularea monumentelor Babele și Sfinxul, acțiune contestată imediat de județul Dâmbovița. În 2001, Consiliul Județean Dâmbovița a deschis prima acțiune în instanță împotriva județului Prahova. În 2015 a fost deschis un nou dosar privind delimitarea administrativ-teritorială dintre localitățile Moroeni (Dâmbovița) și Bușteni (Prahova).

În 2021, Tribunalul Vâlcea a stabilit că Babele, Sfinxul și terenul aferent se află pe raza comunei Moroeni, județul Dâmbovița. Un an mai târziu, Curtea de Apel Pitești a confirmat hotărârea și a respins recursul autorităților prahovene. În 2025, Tribunalul Dâmbovița a respins cererile UAT Bușteni privind anularea delimitării și revendicarea proprietății asupra zonei Babele – Sfinxul. Decizia definitivă a venit în 2026, când Curtea de Apel Ploiești a respins recursul și a menținut hotărârea Tribunalului Dâmbovița.

Corneliu Ștefan a transmis că această decizie „nu este doar una juridică. Este o confirmare a adevărului, a istoriei și a apartenenței firești a acestor simboluri la județul Dâmbovița”. El a mulțumit echipelor juridice, instituțiilor implicate și dâmbovițenilor care au susținut cauza.

Președintele CJ Dâmbovița a mai precizat că instituția va continua să protejeze și să dezvolte zona montană Peștera-Padina, prin investiții în infrastructură, turism și servicii moderne.

„Această comoară naturală trebuie valorificată cu grijă, respect și dragoste pentru Dâmbovița”, a adăugat Corneliu Ștefan.