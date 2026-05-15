Pe scurt: Despăgubirea record vine după ce Boeing a soluționat peste 90% din procesele civile legate de accidentele 737 MAX. Cazul readuce în atenție tragedia aviatică din Etiopia.

Familia Samyei Stumo, o tânără de 24 de ani care și-a pierdut viața în accidentul aviatic Ethiopian Airlines din martie 2019, va primi despăgubiri în valoare de 49,5 milioane de dolari, potrivit unei decizii luate de un juriu din Chicago, relatează Adevărul.

Samya Stumo lucra pentru organizația nonprofit ThinkWell și se afla la bordul zborului Ethiopian Airlines pe ruta Addis Abeba – Nairobi când avionul Boeing 737 MAX s-a prăbușit. Tragedia a făcut numeroase victime, iar cazul a atras atenția internațională asupra siguranței acestui model de avion. Despre acest accident am relatat și în articolul dedicat tragediei Ethiopian Airlines.

Decizia din Chicago reprezintă al doilea verdict major al unui juriu american privind accidentele implicând Boeing 737 MAX. În noiembrie 2025, Boeing a fost obligată să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unui angajat ONU decedat în același accident.

Boeing nu a contestat răspunderea în acest dosar, însă acuzațiile privind daune punitive împotriva conducerii companiei și a furnizorilor au fost eliminate. Familiile victimelor încearcă să reintroducă aceste acuzații prin apel.

Până în prezent, Boeing a soluționat peste 90% dintre procesele civile legate de aceste tragedii, plătind miliarde de dolari în despăgubiri și acorduri amiabile. În paralel, în martie 2026, o curte de apel din SUA a confirmat decizia Departamentului de Justiție de a renunța la urmărirea penală împotriva companiei în acest dosar.

Boeing acceptase anterior să pledeze vinovată pentru conspirație la fraudă penală, însă înțelegerea a fost ulterior modificată.