FC Hermannstadt a activat clauza de transfer a juniorul Ioan Bârstan, jucător care a semnat un contract pe trei ani.

Accidentat în meciul cu Csikszereda, Ioan Bârstan (21 ani) a fost operat recent de ligamente și va fi apt de joc la iarnă.

Jucătorul era împrumutat de la ”U” Cluj, dar de vineri a devenit definitiv fotbalistul lui FC Hermannstadt.

Clubul sibian a anunțat că a activat clauza de transfer a jucătorului, care a semnat un acord până în 2029.

”A.F.C. Hermannstadt a activat astăzi clauza de cumpărare a fotbalistului Ioan Barstan, transferat astfel definitiv de la U Cluj Napoca. Barstan a semnat un contract valabil pentru următoarele 3 sezoane la FCH. În prezent, tânărul nostru fotbalist se reface după operația suferită la genunchiul stâng. Îi suntem alături și avem mare, mare încredere în potențialul său!” se arată în anunțul făcut de FC Hermannstadt pe pagina sa oficială.

Ioan Bârstan a fost folosit însă foarte puțin în acest sezon, în care a bifat doar două jocuri. Aripa stângă a prins 4 minute în meciul de sezon regulat de la Slobozia, apoi a intrat în minutul 52 al meciului de play-out cu Miercurea Ciuc, când a suferit accidentarea. Sibienii au jucat atunci în inferioritate numerică 20 de minute, pentru că Dorinel Munteanu epuizase schimbările.