Pe scurt: Află cum se desfășoară reînscrierea la grădiniță și creșă, ce criterii se aplică și care sunt noutățile pentru anul școlar 2026-2027.

Reînscrierea copiilor la grădiniță și creșă pentru anul școlar 2026-2027 va avea loc în perioada luni, 18 mai – vineri, 22 mai 2026.

Potrivit Edupedu.ro, rezultatele reînscrierilor vor fi publicate la finalul săptămânii, pe 22 mai. Reînscrierea este destinată copiilor care au frecventat deja o unitate de învățământ preuniversitar cu grupe de nivel preșcolar sau antepreșcolar în anul școlar curent și pentru care părinții sau reprezentanții legali solicită menținerea în aceeași unitate și în anul școlar următor.

Cererea de reînscriere trebuie depusă în scris la conducerea unității de învățământ.

În cazul unităților care au atât grupe antepreșcolare, cât și preșcolare, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă.

Dacă numărul cererilor de reînscriere depășește numărul locurilor disponibile la grupa mică, se aplică criterii generale și specifice de departajare, nu vârsta, conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației nr. 4018/2024.

Metodologia de reînscriere și criteriile de departajare pentru anul școlar 2026-2027

Metodologia-cadru din 15 martie 2024, valabilă și pentru anul școlar 2026-2027, stabilește că reînscrierea copiilor este prima etapă a procesului de înscriere. Pentru a putea fi reînscriși, copiii trebuie să fie înregistrați în platforma Sistemului informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), iar planul de școlarizare pentru nivelul preșcolar și antepreșcolar să fie aprobat de inspectoratul școlar.

Un copil nu poate fi reînscris la o grupă inferioară celei corespunzătoare vârstei sale decât în baza unei recomandări de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) sau în cazuri speciale prevăzute de lege. Reînscrierea și înscrierea copiilor se realizează anual, în limita planului de școlarizare aprobat pentru fiecare unitate.

Părinții sau reprezentanții legali trebuie să completeze o cerere scrisă pentru reînscriere, iar în cazul înscrierii inițiale, să atașeze și documentele doveditoare, care vor fi analizate de comisia de înscriere a unității.

În baza principiului continuității, copiii din grupa mare, nivel antepreșcolar pot fi reînscriși în grupa mică, nivel preșcolar, dacă există locuri disponibile.

Copiii care nu sunt reînscriși din cauza lipsei locurilor pot fi înscriși la o altă unitate de învățământ. Pentru copiii care îndeplinesc criteriile pentru înscrierea în învățământul primar, dar nu se adaptează sau nu primesc aviz favorabil, se asigură continuitatea în unitatea de învățământ preșcolar frecventată anterior.

Reînscrierea și înscrierea copiilor în unitățile de învățământ de stat se realizează de către comisiile de reînscriere/înscriere și distribuire din cadrul fiecărei unități, iar pentru unitățile particulare, responsabilitatea aparține persoanei juridice fondatoare.

Obligativitatea grupelor și calendarul etapelor de înscriere

Grupa mijlocie și grupa mare la grădiniță sunt deja obligatorii, iar grupa mică va deveni obligatorie începând cu anul școlar 2030-2031, conform articolului 248 (3) din legea învățământului preuniversitar. Copiii de la grupele mijlocie și mare pot fi retrași de părinți dacă se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare la regimul grădiniței.

După etapa de reînscriere, pentru copiii care nu au mai frecventat grădinița sau creșa, părinții pot depune cererile de înscriere în etapa I, programată pentru perioada 25-29 mai 2026. Rezultatele pentru această etapă vor fi publicate ulterior.

