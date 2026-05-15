Pe scurt: La Spitalul Județean Sibiu, secția pentru prematuri asigură tratamente avansate și sprijin pentru nou-născuții cu greutate mică. Echipa medicală folosește metode moderne și tehnologie de ultimă generație.

Secția Clinică Prematuri din cadrul Spitalului Județean Sibiu tratează zilnic cei mai fragili pacienți, nou-născuții prematuri, care, potrivit Spitalului Județean Sibiu, sunt adevărate lecții de curaj și speranță.

În această secție, fiecare progres al copiilor reprezintă o victorie, iar echipa medicală le oferă nu doar tratament, ci și sprijin emoțional și protecție la fiecare pas.

Secția este dedicată îngrijirii nou-născuților cu greutate mică la naștere și prematuri, având o capacitate de 25 de paturi. Asistența medicală neonatală de urgență este disponibilă non-stop, prin linii de gardă permanente.

Printre serviciile oferite se numără nutriția parenterală parțială, alimentația enterală adaptată, screening neonatal pentru boli cardiace congenitale, boli metabolice, amiotrofie spinală și afecțiuni auditive, precum și vaccinări conform schemei naționale. De asemenea, secția asigură imunizare pentru bolile respiratorii cauzate de Virusul Sincitial Respirator și realizează ecografii cerebrale, abdominale și cardiace.

Un element important al îngrijirii îl reprezintă metoda „Kangaroo Care”, care presupune contactul direct între nou-născut și părinți. Această metodă, recomandată ca intervenție standard pentru prematuri sau copii cu greutate mică la naștere, ajută la stabilizarea bebelușului și la dezvoltarea relației afective cu părinții. Pentru această abordare, echipa secției a primit și recunoaștere națională.

Secția dispune de o bucătărie dietetică unde se pregătește alimentația tuturor nou-născuților, cu punct de sterilizare. Printre dotările secției se numără incubatoare, pătuțuri încălzite single și twin, pulsoximetre, precum și aparatură modernă pentru diagnosticarea și terapia retinopatiei de prematuritate. Bucătăria dietetică a fost dotată cu sterilizator de capacitate mare, aparat de tăiat și sigilat pungi, mașină de spălat vase și plită electrică dublă cu inducție. Pentru banca de lapte, secția are la dispoziție pasteurizator și combine frigorifice.

Echipa medicală asigură îngrijire continuă și specializată pentru prematuri

Activitatea secției este susținută de o echipă medicală cu experiență, coordonată de dr. Kovacs Simona Ancuța, medic primar neonatolog și formator în urgențe neonatale. Din echipă mai fac parte dr. Vlad Andreea Cristina, medic specialist neonatologie, asistentul medical șef Bicher Camelia Elena, 17 asistente medicale, 6 infirmiere, 3 îngrijitoare de curățenie și un registrator medical.

Secția Clinică Prematuri funcționează cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, care a contribuit la dotarea cu aparatură modernă și la dezvoltarea serviciilor medicale dedicate prematurilor și nou-născuților cu greutate mică la naștere. Profesionalismul echipei, condițiile moderne și investițiile permanente cresc șansele de recuperare și dezvoltare pentru cei mai vulnerabili copii.

