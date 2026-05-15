Pe scurt: Un super El Niño ar putea depăși toate recordurile de temperatură globală, spun experții. Modelele de prognoză indică riscuri majore pentru climă, agricultură și securitatea alimentară.

Meteorologii urmăresc evoluția fenomenului El Niño în Oceanul Pacific tropical, unde datele recente sugerează posibilitatea apariției unui episod extrem de puternic, cu potențial de a genera temperaturi globale record, potrivit Radio România.

Specialiștii se concentrează pe regiunea Niño3.4, unde se monitorizează media temperaturii la suprafața oceanului pe o perioadă de trei luni, comparativ cu valorile istorice. BBC notează că un El Niño puternic sau un super El Niño este definit printr-o creștere de peste 1,5 grade Celsius în această zonă.

Modelele de prognoză ale Centrului European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), NOAA și Biroul Australian de Meteorologie indică rezultate similare. Potrivit celei mai recente estimări ECMWF, peste jumătate dintre modelele analizate arată o creștere a temperaturii de peste 2,5 grade Celsius până în toamnă. „Orice valoare peste acest prag ar reprezenta un eveniment istoric de puternic”, a declarat cercetătorul Johnson.

Prognozele australiene indică, de asemenea, o probabilitate ridicată ca un El Niño foarte puternic să se dezvolte în a doua parte a anului 2026. Unele date sugerează că încălzirea ar putea depăși 3 grade Celsius, peste recordul cunoscut de 2,7 grade înregistrat în 1877. Cercetătorii atrag atenția că măsurătorile din acea perioadă sunt mai puțin precise, din cauza numărului redus de observații disponibile.

Fenomenul El Niño din 1877 a durat aproximativ 18 luni și a provocat un eveniment climatic global major, cu secete severe și foamete extinsă în Asia, Brazilia și Africa, soldate cu milioane de victime, dar și cu inundații puternice în alte regiuni, precum Peru.

Cel mai recent episod considerat „foarte puternic” a avut loc în perioada 2015-2016, când temperatura medie în regiunea Niño3.4 a crescut cu 2,4 grade Celsius. Excesul de căldură acumulat în estul Pacificului contribuie la creșterea temperaturii medii globale, efectul tipic al unui El Niño fiind estimat la aproximativ 0,2 grade Celsius în plus la nivel planetar.

Liz Stephens, profesor de risc climatic și reziliență la Universitatea Reading, a declarat pentru BBC că este posibil ca anul viitor să aducă noi temperaturi record la nivel mondial, mai ales dacă actualul fenomen se va transforma într-un El Niño foarte puternic. După episodul El Niño din 2023-2024, planeta a înregistrat deja cel mai călduros an din istorie.

Inundațiile sunt frecvente în nordul statului Peru și sudul Ecuador, dar și în estul Africii, Asia Centrală sau sudul Americii de Nord. În același timp, El Niño reduce formarea furtunilor tropicale în Atlantic, iar meteorologii estimează deja că sezonul uraganelor din Atlantic ar putea fi mai slab decât media obișnuită.

Specialiștii avertizează că reducerea precipitațiilor poate provoca secetă în anumite regiuni. Potrivit profesoarei Stephens, America Centrală ar putea fi afectată de lipsa ploilor și de apariția condițiilor severe de secetă. Riscul de incendii de vegetație și secetă crește și în unele zone din Australia, Indonezia și nordul Braziliei, cu posibile efecte asupra agriculturii și stocurilor alimentare globale.

Creșterea probabilității unui super El Niño și impactul său asupra climei globale sunt analizate în contextul în care încălzirea globală atinge un nou nivel, aproape de pragul istoric.