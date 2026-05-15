Pe scurt: Traficul din Sibiu va fi afectat de noi șantiere și restricții pe mai multe artere importante. Vezi ce zone vor fi închise și când intră în vigoare modificările.

Primăria Sibiu a avizat o serie de lucrări de modernizare a rețelelor de utilități și a drumurilor care vor aduce restricții de trafic pe mai multe străzi din oraș.

Comisia pentru sistematizarea circulației a aprobat atât intervențiile, cât și modificările temporare ale circulației și semnalizării rutiere.

În contextul lucrărilor de pe Calea Șurii Mari, la ieșirea de pe strada Cerbului spre această arteră, va fi instalată o semnalizare rutieră provizorie. Aceasta va interzice virajul la dreapta spre Calea Șurii Mari pentru cei care se deplasează spre Târgul Obor, precum și virajul la stânga pentru traficul spre viaductul Gara Mică.

De asemenea, va fi montat un indicator care interzice virajul de pe Calea Șurii Mari pe strada Cerbului. Potrivit Primăriei Sibiu, aceste semne vor fi amplasate în săptămâna 18–24 mai, iar restricțiile vor intra în vigoare imediat după montare.

Lucrări de lărgire și reparații pe Ștefan cel Mare

Pe breteaua străzii Ștefan cel Mare, între intersecția cu strada Ștefan cel Mare și zona Retrasib, Primăria Sibiu, prin constructorul SC Terra Building, va efectua lucrări de lărgire și reparații între 18 mai și 18 iunie. În prima etapă, traficul va fi deviat de pe o bandă pe cealaltă cu ajutorul piloților de trafic. Ulterior, lucrările de frezare și asfaltare vor avea loc exclusiv pe timp de noapte, perioadă în care traficul va fi închis total pe tronsonul respectiv.

Prelungiri de șantier pe b-dul Victoriei, Constituției și Verzăriei

Operatorul SC Apă Canal continuă modernizarea rețelei de apă pe b-dul Victoriei, pe sectorul cuprins între str. I. C. Drăgușanu și str. Rennes. Lucrările se prelungesc cu două săptămâni, până la 30 mai, și se vor desfășura sub trafic, cu îngustarea carosabilului în zona de intervenție.

Pe strada Constituției, lucrările de modernizare a rețelei de apă au primit aviz pentru prelungire până la 15 iunie. Constructorul angajat de SC Apă Canal va finaliza amenajarea căminelor de vane și refacerea suprafeței afectate.

Pe strada Verzăriei, rețeaua de canalizare va fi reabilitată între 29 mai și 30 august. Traficul va fi închis complet pe trei sectoare, iar pe măsură ce șantierul avansează, Aleea Pajiștei și Lucernei vor putea fi folosite ca rute ocolitoare.

Intervenții pe șoseaua Alba Iulia și Europa Unită afectează trotuarele

Pe șoseaua Alba Iulia, în perioada 18 mai – 5 iunie, vor avea loc lucrări pentru alimentarea pavilionului administrativ al Unității Militare 02310. Săpăturile vor afecta trotuarele, dar nu vor bloca traficul pietonal pe sectorul dintre intrarea în UM02310 și sensul giratoriu de la intersecția cu strada Europa Unită.

Pe strada Europa Unită, săpăturile se vor executa pe trotuarul de pe partea cu SC Rud Florian Rieger, iar pietonii vor fi deviați pe trotuarul opus.

Toate aceste măsuri și restricții au fost avizate de Comisia pentru sistematizarea circulației din cadrul Primăriei Sibiu, care recomandă șoferilor și pietonilor să urmărească semnalizarea temporară și să utilizeze rutele alternative disponibile.