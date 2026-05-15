Pe scurt: Furtuni cu ploi torențiale, grindină și rafale de vânt de până la 70 km/h sunt așteptate în weekend în mai multe regiuni din România.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru sudul și vestul României, valabil de sâmbătă, 16 mai, ora 14, până duminică, 17 mai, ora 12.

Potrivit Mediafax, avertizarea vizează sudul Crișanei, Banatul, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste zone, ANM anunță perioade cu averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului cu rafale de 50–70 km/h și, izolat, vijelii. Pe arii restrânse se va semnala grindină. Cantitățile de apă estimate sunt de 25–50 de litri pe metru pătrat, în intervale scurte de timp, de aproximativ trei ore, sau prin acumulare.

Pe lângă codul galben, ANM a emis și o informare meteorologică pentru un interval extins, de sâmbătă, 16 mai, ora 12, până duminică, 17 mai, ora 15. În a doua parte a zilei de sâmbătă și în noaptea de sâmbătă spre duminică, instabilitatea atmosferică va afecta sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și zonele montane. În aceste regiuni, cantitățile de apă vor fi, în general, între 20 și 50 de litri pe metru pătrat.

Sâmbătă, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–60 km/h, iar izolat pot apărea vijelii. Duminică, prognoza ANM indică o răcire semnificativă a vremii, mai accentuată în regiunile sudice și sud-vestice, cu temperaturi sub valorile normale pentru această perioadă a lunii mai.

Manifestări de instabilitate atmosferică sunt posibile și vineri după-amiază și seara, 15 mai, în vestul și sud-vestul țării, dar pe arii restrânse. ANM precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor, avertizările pot fi actualizate sau extinse.

Aceste avertizări vin după ce, în urmă cu câteva zile, ANM a emis alte atenționări de cod galben în aproape toată țara, cu ploi torențiale, grindină și vijelii.