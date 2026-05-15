Pe scurt: Vremea rămâne imprevizibilă: unele regiuni primesc ploi abundente, altele se confruntă cu deficit. Vezi cum evoluează prognoza ANM până la jumătatea lunii iunie.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri, 15 mai 2026, estimările pentru următoarele patru săptămâni.

Temperaturile vor rămâne în general apropiate de mediile normale ale perioadei, însă precipitațiile vor fi distribuite inegal între regiuni, potrivit Mediafax.

Prima săptămână: ploi abundente în est, deficit în vest

În intervalul 18 – 25 mai 2026, temperaturile se vor situa în jurul mediilor specifice acestei perioade pe întreg teritoriul României. Precipitațiile vor fi însă distribuite neuniform: jumătatea estică a țării va înregistra un regim pluviometric excedentar, în timp ce regiunile vestice, nord-vestice și sud-vestice vor avea cantități de precipitații sub normal. În restul țării, ploile se vor încadra în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Final de mai și început de iunie: stabilitate termică, variații la precipitații

În săptămâna 25 mai – 1 iunie 2026, temperaturile medii se mențin aproape de valorile normale la nivel național. Precipitațiile continuă să fie inegale: regiunile sudice și sud-estice vor avea cantități ușor peste medie, iar vestul și nord-vestul țării vor rămâne sub media normală. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă. Pentru detalii despre evoluția recentă a vremii, vezi și ANM anunță frig și ploi în următoarele zile: cum va fi vremea până în iunie.

Prima săptămână din iunie: echilibru general

Intervalul 1 – 8 iunie 2026 aduce condiții meteo mai uniforme pe întreg teritoriul României. Temperaturile medii se vor menține aproape de valorile normale în majoritatea regiunilor, iar regimul pluviometric estimat va fi apropiat de cel normal în cea mai mare parte a țării. Aceasta este săptămâna cu cele mai echilibrate condiții din întregul interval analizat.

8 – 15 iunie: ușoară încălzire în vest și nord-vest

Ultima săptămână din prognoză, 8 – 15 iunie 2026, aduce o ușoară creștere a temperaturilor în regiunile vestice și nord-vestice, unde mediile vor depăși ușor valorile normale. În restul țării, temperaturile se vor menține în parametri obișnuiți. La capitolul precipitații, regiunile vestice, nord-vestice și centrale vor înregistra cantități ușor deficitare, iar celelalte zone vor avea ploi în jurul mediilor normale.