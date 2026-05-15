Theodora Todoran are 19 ani și este elevă în clasa a 12-a la Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu. Tânăra va reprezenta România în finala internațională de public speaking de la Londra, după ce a câștigat Concursul Național de „Public Speaking” în limba engleză 2026.

Theodora a câștigat marele premiu al Concursului Național de „Public Speaking” cu discursul „The Power of Turning on a Light”, impresionând atât juriul, cât și publicul.

Tânăra spune că pasiunea pentru vorbitul în public a descoperit-o încă din clasa a V-a, chiar pe scena Colegiului Național „Octavian Goga”, înainte de a deveni elevă a instituției „Pasiunea mea pentru vorbitul în public a început pe scena Colegiului Naţional «Octavian Goga» din Sibiu, încă de dinainte să fiu elevă acolo. Eram în clasa a V-a când am participat la primul meu concurs de public speaking. Încă din primul an de gimnaziu, am fost încurajată de profesoara mea de limba engleză de atunci, doamna Cosmina Stan, să particip la «Speak Out», un concurs de actorie şi public speaking în limba engleză. Prima ediţie la care am participat a avut loc chiar la CNOG, iar pasiunea mea a crescut de acolo”, povestește Theodora.

„Vorbitul în public m-a modelat ca persoană”

Pentru Theodora, public speaking-ul a însemnat mai mult decât o competiție. A fost experiența care a ajutat-o să își descopere curajul și încrederea în sine. „Vorbitul în public m-a modelat profund ca persoană. M-a transformat în genul de persoană care vrea să părăsească orice conversaţie cu certitudinea că a oferit un plus de valoare interlocutorului, fie sub forma clarităţii, empatiei sau a ajutorului, la modul general. M-a făcut genul de persoană care vrea să ofere, în mod constant, din ce în ce mai mult celorlalți.”, spune ea.

Prima experiență în fața unui public numeros a avut loc în cadrul fazei naționale a concursului „Speak Out”.

„A reprezentat un moment deosebit de important pentru mine, fiindcă mi-a arătat cât de valoros este să ieşi din zona ta de confort, să alegi să faci un lucru de care eşti pasionat indiferent de anxietatea pe care o simţi, fiindcă cea mai mare parte din progresul unei persoane se întâmplă atunci când decizi să iei acţiune indiferent de emoţiile negative pe care le simţi.”, mărturisește tânăra.

„Cele mai bune discursuri au sinceritate și autenticitate”

Theodora consideră că emoția transmisă către public este esențială într-un discurs reușit. „Ca să poţi transmite emoţie unui public, fie că vorbim de actorie sau de vorbitul în public, în mod separat, sunt de părere că trebuie să simţi tu, în primul rând, acea emoţie. Cele mai bune discursuri au, în opinia mea, două elemente centrale: sinceritatea şi autenticitatea. Iar pentru a te conecta cu publicul, empatia şi curiozitatea reală îndreptată spre fiecare membru al audienţei sunt cruciale.”, explică ea.

Tânăra spune că adoră întregul proces de pregătire al unui discurs, însă momentul preferat rămâne interacțiunea directă cu publicul.

„Iubesc toate etapele ce intervin în pregătirea unui discurs, de la munca de cercetare pe care trebuie să o faci până la susţinerea discursului. Dar partea mea preferată este, cu siguranţă, susţinerea propriu-zisă a discursului şi interacţiunea cu publicul. De aceea, concursul organizat de ESU România este atât de special pentru mine – la finalul discursului, fiecare participant primeşte întrebări din partea publicului şi a juriului, ceea ce îi oferă oportunitatea de a se apropia de aceştia şi mai mult”, spune eleva.

„Încrederea vine în timp și prin experiență”

Întrebată dacă a fost dintotdeauna o persoană extrovertită, Theodora spune că lucrurile sunt mai nuanțate decât par.

„Mulţi dintre noi tindem să asociem introversia cu timiditatea şi extraversia cu un grad înalt de încredere în sine. De fapt, situaţia stă puţin diferit: poţi fi un extrovert cu abilităţi sociale slab dezvoltate sau un introvert care se dovedeşte extrem de captivant în conversaţie. Eu mă situez undeva la mijlocul scării de introversie-extraversie, iar când vine vorba de încrederea în abilităţile mele de comunicare, aceasta a venit, cu siguranţă, treptat, odată cu timpul şi experienţa”, explică ea.

Când vine vorba despre subiectele pe care le-ar aborda într-un discurs ales complet de ea, Theodora spune că psihologia este domeniul care o atrage cel mai mult.

„Pentru mine, calitatea unui discurs nu este determinată exclusiv de subiectul abordat, ci de valoarea informaţiei primite de public. Subiectele pe care le-am abordat până acum au fost, în mare parte, dictate de tema concursurilor la care am participat, dar dacă aş avea ocazia să aleg eu subiectul, cu siguranţă ar fi din sfera psihologiei – fie că discutăm despre latura transgeneraţională a acesteia, despre analiza tranzacţională sau poate chiar despre concepte mai generale precum motivaţia”, afirmă tânăra.

Profesorii care au inspirat-o

Theodora spune că nu își caută inspirația în discursurile celebrităților, ci în oamenii care au susținut-o de-a lungul anilor.

„Pentru că, din perspectiva vorbitului în public, încerc să fiu cât se poate de autentică, tind să nu mă inspir de la vorbitori publici aclamaţi, politicieni sau celebrităţi, ci să folosesc experienţa, încurajarea şi sfaturile profesorilor mei drept sursă de inspiraţie. O persoană care m-a influenţat în mod deosebit din acest punct de vedere este doamna profesoară Diana Sima, fără de care nu aş fi avut curajul şi încrederea necesară obţinerii premiului I în cadrul concursului de Public Speaking organizat de ESU România.”, spune ea.

La final, eleva a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au sprijinit-o. „Aş vrea, de asemenea, să mulţumesc din inimă tuturor persoanelor care au făcut toate experienţele menţionate mai sus posibile pentru mine, în special familiei mele, prietenilor mei, profesorilor mei din gimnaziu, cu precădere doamnei profesoare Cosmina Stan, cât şi profesorilor mei de limba engleză de la liceu – doamnei Diana Sima, care m-a ajutat enorm în pregătirea pentru acest concurs, cât şi doamnelor profesoare Camelia Galaftion şi Cosmina Almăşan, care m-au încurajat şi învăţat să nu renunţ niciodată la visurile mele”, conchide Theodora.

