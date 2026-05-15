Pe scurt: Riscul cardiovascular ridicat pune România pe lista țărilor cu cele mai multe decese din această cauză. O campanie de testare gratuită a tensiunii arteriale scoate la iveală probleme chiar și la tineri.

România figurează pe harta roșie a riscului cardiovascular la nivel mondial, iar afecțiunile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în țară, potrivit Digi24.

În acest context, Spitalul Militar Central din București a lansat o campanie de prevenție care presupune măsurarea gratuită a tensiunii arteriale pentru toți pacienții care vin la consultații, indiferent de motivul prezentării.

Campania a început joi, 14 mai 2026, când 60 de persoane au beneficiat de testare, iar acțiunea continuă și în zilele următoare.Într-o singură oră, mai mulți pacienți, inclusiv persoane de 30 de ani, au descoperit că au tensiune arterială crescută, deși nu și-au verificat niciodată valorile până acum.

„Din păcate, România se află în zona de risc cardiovascular, pentru că nu ținem cont de recomandările medicilor. Este esențial să avem un stil de viață echilibrat, să acordăm atenție alimentației, medicației și controlului medical. Trebuie să scădem în greutate, să ne monitorizăm valorile tensionale, glicemia și grăsimile din sânge, pentru că acestea sunt factori importanți în evaluarea riscului cardiovascular”, a explicat Dr. Alice Munteanu, medic primar cardiolog la Spitalul Militar Central.

Ghidul din 2024 schimbă modul de evaluare a tensiunii arteriale și riscului cardiovascular

Dr. Alice Munteanu a detaliat că, potrivit ghidului din 2024, clasificarea hipertensiunii nu mai este împărțită pe grade și stadii, ci pe trei categorii principale.

„Peste 140 cu 90 mmHg suntem, din păcate, hipertensivi. Dacă avem și alți factori de risc asociați, cum ar fi diabet, obezitate, fumat sau colesterol crescut, o valoare de 130 cu 70 mmHg este considerată normal-înaltă. Tensiunea ideală, așa-numita ‘de aviator’, este sub 120 cu 80 mmHg. La vârsta de 40 de ani, trebuie calculat riscul cardiovascular global, nu doar să ne uităm la o singură valoare a tensiunii arteriale”, a precizat medicul cardiolog.

În cazul persoanelor vârstnice, Dr. Munteanu a subliniat că tensiunea nu trebuie să fie prea mică.

„Pentru acești pacienți, o valoare peste 140 mmHg nu înseamnă automat boală. Nu trebuie să scădem tensiunea sub această limită, ci să ținem cont și de alți parametri, precum fragilitatea, vârsta sau prezența aterosclerozei, adică depunerea colesterolului pe vasele de sânge”, a adăugat medicul.

Campania de prevenție de la Spitalul Militar Central scoate la iveală faptul că problemele cardiovasculare pot apărea la orice vârstă, iar lipsa controalelor regulate favorizează depistarea tardivă a acestor afecțiuni. Specialiștii recomandă monitorizarea constantă a tensiunii arteriale și a celorlalți factori de risc, pentru a reduce incidența bolilor cardiovasculare, principala cauză de mortalitate în România.