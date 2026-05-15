Amiana Paștină, femeia care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea sa, s-a sinucis în arest, potrivit surselor Ora de Sibiu.

Ea era încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Alba. Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, s-a sinucis în dimineața zilei de vineri, 15 mai, fiind găsită în jurul orei 06:50.

Amiana Păștină avea 38 de ani și fusese arestată în decembrie 2025, alături de o asistentă medicală din Cisnădie, fiind acuzată că și-ar fi ucis mama pentru avere.Ulterior, procurorii au stabilit că ambele femei și-au adormit victima cu o doză de sedativ, după care ar fi asfixiat-o cu o pernă.

Adriana Viliginschi, concubina omului de afaceri, Adrian Kreiner, ucis în noiembrie 2023, a apărut și ea drept complice în dosar.

Vă reamintim că cele două, Amiana Paștină și asistenta medicală care a ajutat-o să comită fapta, sunt acuzate că au omorât o contabilă în vârstă de 59 de ani din Sibiu. Una dintre inculpate este chiar fiica femeii, care a vrut să pună mâna pe averea sa. Cealaltă inculpată este o asistentă medicală din Cisnădie. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au descoperit încă o complice: Adriana Viliginschi, fostă concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner. Și ea a fost băgată în arest.