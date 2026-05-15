Sibiul și-a reconfirmat statutul de forță majoră în turismul românesc joi seară, 14 mai, la Constanța, în cadrul Galei „Destinația Anului 2026”. Județul nostru a plecat acasă cu trei premii întâi la categorii esențiale, demonstrând că investițiile în patrimoniu și cultură continuă să dea roade la nivel național.

Deși marele trofeu al ediției a revenit Timișoarei, Sibiul a dominat secțiunile dedicate experienței urbane și cunoașterii, consolidându-și imaginea de destinație de top pentru vizitatorii români și străini.

Piața Mare – „Inima” Sibiului, declarată cel mai bun nucleu urban

La categoria „Nuclee urbane”, locul întâi a fost adjudecat de Piața Mare din Sibiu, devansând destinații celebre precum Piața Sfatului din Brașov sau Faleza din Constanța.

Prezentă la eveniment, primarul Astrid Fodor a subliniat transformarea acestui spațiu într-un motor cultural:

„Piața Mare merită acest premiu. Din 2007, când Sibiul a fost Capitală Culturală Europeană, s-a schimbat ceva: aceasta a devenit cea mai mare scenă din orașul nostru, o scenă în aer liber unde 200 de zile pe an se întâmplă ceva.”

Muzeul Brukenthal: „Tărâmul Cunoașterii” este la Sibiu

Muzeul Național Brukenthal a confirmat încă o dată că este un brand de neclintit, câștigând categoria „Tărâmul cunoașterii”. Instituția sibiană a reușit să depășească în preferințele juriului și ale publicului Delfinariul din Constanța și Muzeul „Antipa” din București.

Conducerea muzeului a dedicat acest succes echipei care menține instituția vie de peste două secole:

„Suntem un brand al României deja cunoscut și peste hotare. Dar este un brand creat în ultimii 209 ani de toți curatorii muzeului. Avem 100 de angajați care lucrează sâmbăta, duminica și de sărbători legale pentru ca muzeul să fie deschis în condiții optime”, a transmis managementul muzeului.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Colinele Transilvaniei, „Tărâmul fermecat” de lângă noi

O victorie importantă pentru întreg județul a venit la categoria „Tărâmuri fermecate”, unde Colinele Transilvaniei au împărțit locul întâi cu zona Bran-Moieciu-Fundata.

Această regiune, care se întinde pe 260.000 de hectare și include Podișul Hârtibaciului, este recunoscută internațional pentru biodiversitate și peisaje culturale unice. Promovată activ de Regele Charles al III-lea, zona a devenit un pol esențial pentru ecoturism, susținând producătorii locali și pensiunile din cele 44 de comune și orașe care o compun.

Rezultatele Generale: Timișoara ia Marele Trofeu

În timp ce Sibiul a strălucit pe categorii, titlul de Destinația Anului 2026 în România a mers la Timișoara. Orașul de pe Bega a fost recompensat pentru creșterea spectaculoasă a turismului de leisure (timp liber), care a depășit în premieră turismul de business.

Alte premii notabile ale ediției:

Județul Anului 2026: Suceava și Constanța (la egalitate).

Sate de poveste: Bârsana (Maramureș), urmat de Viscri și Ciocănești.

Sanctuare ale istoriei: Cetatea Alba Iulia.

Comori naturale: Salina Turda.

Clasamentul final a fost stabilit printr-un mecanism riguros: 34% votul publicului (aproape 450.000 de români au votat online), 33% cercetare sociologică și 33% opinia unui juriu de specialitate.

Succesul Sibiului la această gală reconfirmă faptul că județul rămâne o referință pentru ceea ce înseamnă turism de calitate, patrimoniu bine conservat și evenimente care transformă spațiul public în experiență.