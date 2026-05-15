Indisponibil de două luni, atacantul lui FC Hermannstadt, Dennis Politic a apelat la o clinică de specialitate din Italia pentru a-și trata problemele medicale.

Împrumutat în iarnă de FCSB la Sibiu, Dennis Poltic a adunat doar 8 meciuri pentru FC Hermannstadt și a oferit un assist.

În prima etapă din play-out, la Arad, Dennis Politic s-a întins pe gazon și a acuzat probleme medicale, fără a fi lovit de vreun adversar.

Inițial, jucătorul a avut probleme musculare, care s-au vindecat, dar apoi a acuzat o inflamație la inghinali, care i-a dat mari bătăi de cap.

FCSB și FC Hermannstadt achită fiecare câte jumătate din salariul jucătorului, în total 20.000 euro.

Politic nu avea oricum drept de joc în ultima etapă din play-out, contra echipei de care aparține, FCSB. Gigi Becali nu îl mai vrea pe Politic nici în sezonul viitor, dar speră să îl vândă în această vară pentru suma de 200.000 euro.

FC Hermannstadt încheie play-out-ul luni, la Sibiu, când joacă cu FCSB. Sibienii sunt aproape retrogradați din punct de vedere sportiv, după un sezon foarte slab, dar pot ajunge la baraj în locul Sloboziei, care a apelat la TAS pentru a primi licența.