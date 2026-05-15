Un copil în vârstă de 11 ani a murit în vara anului 2021 după ce a fost călcat de o mașină în curtea școlii din Gura Râului. Șoferul și-a aflat pedeapsa după 5 ani. El nu va merge la închisoare.

Tragicul eveniment a avut loc în 25 iulie 2021, aproape de ora 21:00, în curtea școlii din Gura Râului. Copilul în vârstă de 10 ani se plimba cu trotineta, moment în care a fost călcat violent de o mașină.

Șoferul a trecut mașina peste el. Era începător

Șoferul, care avea 19 ani la acea vreme, avea permisul de doar câteva luni și era începător. El a intrat cu mașina în curtea școlii, fără să respecte semnificația indicatorului „accesul interzis” și panoul adițional „cu excepția riveranilor”. Anchetatorii au stabilit că tânărul a pătruns în curtea unității de învățământ și, pe fondul unor preocupări care i-au distras atenția, a lovit un copil aflat pe o trotinetă electrică. Impactul a fost devastator: micuțul a fost călcat atât cu roțile din față, cât și cu cele din spate ale autoturismului.

„Din cauza faptului că inculpatul nu a avut niciun fel de reacție, nu a luat nicio măsură de evitare a impactului și nici nu a frânat, anterior sau în momentul impactului, a trecut cu roțile autoturismului peste trotinetă și peste minor, care a decedat la fața locului”, se arată în datele publice de pe rejust.ro.

În curtea școlii mai erau alte persoane și, potrivit cercetărilor, un martor ar fi strigat la șofer să îl atenționeze, însă el nu l-a auzit. Din raportul de expertiză tehnică a reieșit că șoferul ar fi putut evita accidentul dacă ar fi fost atent la volan. De asemenea, dacă ar fi auzit strigătele martorului, ar fi putut frâna înainte de impact, deoarece se deplasa cu o viteză mică.

„Acesta nu a avut nicio reacție la apariția victimei în fața mașinii, nicio reacție după impact, nicio reacție după ce a trecut cu roțile din față ale mașinii peste trupul copilului, oprind apoi mașina la câțiva metri față de acesta, după ce a trecut și cu roțile din spate ale mașinii peste minor”, a arătat raportul de expertiză tehnică.

Raportul de necropsie medico-legală a arătat că moartea copilului a fost una violentă. El a suferit un traumatism cranio-cerebral cu fracturi cominutive de boltă și bază craniană. „Aceste leziuni au avut rol determinant în survenirea decesului”, se arată în dosar.

Imediat după accident, șoferul care conducea un autoturism Toyota RAV4, a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. În mașina lui se mai aflau alte două persoane la momentul impactului.

Nu va merge la închisoare

La cinci ani de la producerea accidentului și de la decesul copilului, a venit și sentința. Magistrații Judecătoriei Săliște au hotărât ca tânărul să fie condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, fiind pus sub supraveghere pentru 3 ani. Judecătorii au apreciat că scopul pedepsei este acela de a-l reeduca pe inculpat, iar acest lucru se poate realiza chiar și fără executarea pedepsei. El nu are antecedente penale.

Astfel, pe parcursul celor 3 ani, șoferul va trebui să respecte mai multe măsuri de supraveghere: va trebui să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta, să primească vizitele consilierului de probațiune, să anunțe schimbarea locuinței și orice deplasare depășește 5 zile și să comunice schimbarea locului de muncă. Totodată, va fi obligat să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probațiune. Timp de 90 de zile va presta muncă în folosul comunității. Dacă nu își va respecta obligațiile, va fi trimis la închisoare.

Părinții minorului ucis au renunțat la cererile de constituire de parte civilă, iar Instanța a admis să le fie plătite daune morale în valoare de 200.000 de euro.