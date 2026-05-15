Pe scurt: Spectacolul „Electra” a adus TNRS pe scena din Antalya și a deschis noi colaborări culturale între România și Turcia.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu a participat în perioada 13–14 mai 2026 la International Antalya Theater Festival din Turcia, unde a prezentat spectacolul „Electra”, în regia lui Mihai Măniuțiu.

Turneul internațional a fost susținut de Institutul Cultural Român, iar cele două reprezentații au avut loc la Antalya State Opera and Ballet.

Participarea TNRS la festival a marcat un moment important pentru consolidarea relațiilor culturale dintre România și Turcia. La eveniment au fost prezenți Ümit Uysal, primarul districtului Muratpaşa, și Sükun Işıtan, directoarea generală adjunctă a Teatrelor de Stat din Turcia și coordonator artistic principal al instituției.

În cadrul întâlnirilor oficiale de la Antalya, Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, împreună cu echipa TNRS, au stabilit un parteneriat strategic între TNRS, FITS și Teatrele de Stat din Turcia.

Acest parteneriat va permite dezvoltarea de noi colaborări artistice, coproducții, schimburi culturale și proiecte comune.

Discuțiile dintre partenerii români și turci au reconfirmat participarea comună la Sezonul Cultural România–Turcia din 2028, care va marca 150 de ani de relații bilaterale. În acest context, vor fi dezvoltate proiecte și programe culturale în colaborare.

Prezența TNRS la festivalul din Antalya a fost susținută și de Institutul Cultural Român, iar colaborarea dintre instituțiile teatrale din România și Turcia va continua prin noi inițiative și schimburi artistice.

