Ceea ce trebuia să fie o plimbare liniștită pe străzile comunei s-a transformat, pentru patru localnici, într-un coșmar. Un câine de talie mare, lăsat nesupravegheat de proprietar, a atacat și a rănit mai multe persoane în ultima săptămână. Poliția Locală Șura Mare a intervenit ferm.

Neglijența unui localnic a dus la rănirea mai multor persoane într-un interval de doar câteva zile. Un câine de talie mare, lăsat să hoinărească fără nicio supraveghere, a atacat și a mușcat nu mai puțin de patru trecători.

,,În ultima săptămână au fost semnalate situații nedorite în care un câine de talie mare al unui locuitor al comunei a fost lăsat liber, fără supraveghere în spațiul public și a mușcat nu mai puțin de 4 persoane.” a declarat Radu O. reprezentantul Poliției Locale Șura Mare.

În perioada 5-11 mai, câinele a atacat 4 persoane. Mai exact, 3 incidente au avut loc între 5 și 10 mai, iar ultima victimă a fost mușcată în data de 11 mai.

Poliția Locală a intervenit imediat ce situația a fost semnalată, reușind să îl identifice pe deținătorul animalului. Acesta a fost sancționat în data de 12 mai cu amenda maximă prevăzută de lege, însă trauma victimelor și semnalul de alarmă privind siguranța publică rămân probleme serioase pentru întreaga comunitate.

Proprietari amendați pe bandă rulantă de Poliția Locală

Autoritățile avertizează că nu vor avea nicio toleranță față de astfel de manifestări de iresponsabilitate care pun în pericol viața cetățenilor.

„Vă solicităm să dați dovadă de responsabilitate față de comunitate și față de celelalte animale, deoarece respectarea regulilor contribuie direct la asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică”, transmit oficialii instituției.

Polițiștii au susținut acțiuni concrete în teren, în zilele de 13 și 14 mai fiind amendați alți doi proprietari care au considerat că își pot lăsa câinii liberi pe străzi, ignorând cu bună știință pericolele la care îi expun pe ceilalți locuitori.

Amenzi de până la 10.000 de lei pentru stăpânii neglijenți

Regulile sunt clare, iar polițiștii locali reamintesc că, în timpul plimbării pe domeniul public, câinii trebuie purtați obligatoriu în lesă, indiferent de talie sau rasă, iar cei de talie mijlocie și mare trebuie să poarte neapărat botniță. Proprietarii sunt avertizați că sancțiunile pentru câinii nemicrocipați, nevaccinați antirabic sau nesterilizați sunt drastice, variind între 5.000 și 10.000 lei conform legislației.

„Asigurați-vă că împrejmuirea terenului este suficient de înaltă și sigură, iar poarta este bine închisă, astfel încât animalul să nu poată ieși pe domeniul public”, este recomandarea fermă a polițiștilor pentru a preveni alte atacuri.