Pe scurt: Operațiunile de căutare continuă după ce cinci scafandri italieni au dispărut într-o peșteră subacvatică din Maldive. Doar unul dintre corpurile victimelor a fost recuperat până acum.

Cinci cetățeni italieni au murit în timpul unei excursii de scufundări în atolul Vaavu din Maldive, în timp ce încercau să exploreze peșteri situate la o adâncime de peste 50 de metri, au anunțat autoritățile locale.

Circumstanțele exacte ale incidentului nu sunt clare, a transmis Ministerul italian de Externe într-un comunicat citat de Mediafax.

Forțele de securitate din Maldive au reușit să recupereze până în prezent doar unul dintre cele cinci cadavre. Potrivit autorităților, acesta este cel mai grav accident de diving înregistrat vreodată în arhipelag. Maldivele sunt o destinație de vacanță de lux, cunoscută pentru plajele cu nisip alb și stațiunile izolate, fiind foarte populară printre pasionații de scufundări.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Ministerul italian de Externe a precizat că cei cinci scafandri nu s-au mai întors din explorarea unei peșteri din atolul Vaavu, aflat la sud de capitala Malé. Forța Națională de Apărare din Maldive (MNDF) a desfășurat joi, 14 mai 2026, avioane și bărci rapide pentru o operațiune de căutare la scară largă.

„Un cadavru a fost găsit”, a anunțat MNDF, precizând că acesta a fost descoperit în interiorul unei peșteri adânci. Se crede că și ceilalți patru scafandri se află în aceeași peșteră, care coboară până la aproximativ 60 de metri adâncime.

O navă a pazei de coastă coordonează operațiunile de căutare pe tot parcursul nopții, iar scafandri suplimentari au fost trimiși pentru a ajuta la localizarea victimelor. Poliția din Maldive a informat că în zona atolului Vaavu au fost înregistrate condiții meteorologice nefavorabile joi, 14 mai 2026, fiind emisă o avertizare pentru ambarcațiunile de pasageri și navele de pescuit.

În ultimele luni, arhipelagul a mai fost scena unor incidente tragice legate de scufundări. În decembrie 2025, o turistă britanică a murit în timpul unei scufundări, iar soțul ei a decedat câteva zile mai târziu după ce s-a îmbolnăvit. În iunie 2025, o turistă japoneză de 26 de ani a dispărut după o excursie de diving în apropierea capitalei Malé.

Presa locală relatează că cel puțin 112 turiști au murit în incidente maritime în Maldive în ultimii șase ani, dintre care 42 au fost victime ale accidentelor de scufundări sau snorkeling.