Pe 16 mai, în inima satului Metiș, județul Sibiu, curtea casei parohiale se transformă din nou într-un loc al gusturilor autentice și al întâlnirilor tihnite, odată cu o nouă ediție Transilvanian Brunch.

Evenimentul îi așteaptă pe participanți cu preparate de casă, rețete tradiționale și o atmosferă de sărbătoare în care gastronomia locală și comunitatea se întâlnesc firesc.

Evenimentul promite o zi relaxată, cu mâncare bună, atmosferă prietenoasă și preparate inspirate din bucătăria locală și de sezon. Vizitatorii vor putea descoperi un meniu variat de primăvară, gătit cu ingrediente proaspete și rețete tradiționale reinterpretate.

În oferta culinară se regăsesc, printre altele: ciorbă acră cu tarhon, tocană de porc cu cartofi și legume, chifteluțe de dovlecei, castraveți cu brânză și salate din legume și verdețuri de sezon.

De asemenea, vor fi servite quichuri vegetariene, brânzeturi locale precum telemea, caș de oaie și cașcaval afumat, dar și preparate din carne precum cârnăciori, chifteluțe și șnițele de casă, alături de mezeluri tradiționale.

Nu vor lipsi nici preparatele clasice precum salata de vinete, icrele de crap și ouăle fierte, alături de pâine de casă proaspăt scoasă din cuptor, pâine cu usturoi și tartinabile precum zacusca și untura.

Zona dulce a meniului va include prăjitură cu rubarbă, tarte cu fructe, gogoși și lichiu cu smântână, oferind o încheiere potrivită pentru o masă tradițională de primăvară.

PROGRAM

Programul zilei de sâmbătă 16 mai

Deschidere eveniment la 11:00, bun venit

Între 11:00 și 13:00 – gastronomie locală



Cu accent pe specific regional, sezonalitate, rețete autentice, implicarea comunității locale și sustenabilitate.

Între orele 13:00 și 15:00

Vizită în biserica fortificată, tur al atelierelor Handwerkerschule Martinsdorf / Siebenbürgen e.V. Apoi descoperim satul și împrejurimile acestuia, mișcare după mâncare.

Între orele 15:00 și 17:00

Atelier pentru adulți și copii oferite de instuctorii și studenții școlii de meseriași.

Organizatorii îi așteaptă pe participanți la Metiș pentru o zi în care gastronomia locală, convivialitatea și tradiția se împletesc într-o atmosferă de sărbătoare. REZERVĂRI