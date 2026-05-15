Weekendul 15–17 mai 2026 aduce la Sibiu un mix foarte variat de evenimente, de la primele petreceri outdoor ale sezonului, până la sport, teatru, drumeții și activități culturale pentru toate vârstele.

CSU Sibiu joacă acasă cu CSO Voluntari

Fanii baschetului sunt așteptați vineri, 15 mai 2026, de la ora 19:00, la Sala Transilvania, unde CSU Sibiu întâlnește CSO Voluntari într-un nou duel important din LNBM. Meciul promite atmosferă intensă în tribune și un nou test important pentru echipa sibiană în fața propriilor suporteri.

Spectacole și ateliere la Teatrul Gong

La Teatrul pentru Copii și Tineret Gong, weekendul vine cu mai multe evenimente dedicate copiilor, adolescenților și familiilor. Vineri, 15 mai, de la ora 18:00, are loc spectacolul „Wanda”, cu o durată de 1 oră și 20 de minute, fără pauză. Prețul unui bilet flexibil este de 12 lei, iar reprezentația va fi urmată de o sesiune Q&A cu publicul.

Sâmbătă, 16 mai, spectatorii pot vedea spectacolul „Cenușăreasa – Doar o poveste”, programat de la orele 11:00 și 18:00. Tot în cursul zilei de sâmbătă, între 12:00 și 13:00, are loc Atelierul de Comunicare prin Artă – „Lansăm rachete”, iar prețul unui bilet este de 20 de lei. Detalii aici

Filme noi la CineGold

Pentru cei care preferă un weekend relaxat la cinema, CineGold aduce în acest weekend noi premiere și proiecții pentru toate gusturile. În program se regăsesc filme de acțiune, aventură, comedii și animații, perfecte pentru ieșiri cu prietenii sau familia.

„Turma Vede Urma”, „Cînd Mumbo Jumbo s-a Făcut Uriaș”, „Vrăjitorul din Kremlin”, „Mortal Kombat II”, „Iron Maiden: Burning Ambition”, sunt o parte dintre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend la CineGold.

Șezătoare tradițională la Avrig

La Avrig are loc o nouă șezătoare dedicată tradițiilor și comunității locale. Organizatorii îi invită pe participanți să vină „cu sacul plin: cu lucrul, cu povestea, cu voia bună și tălpi doritoare de joc”, promițând în schimb bucuria întâlnirii, prietenii noi, gustul de acasă și experiențe autentice.

Evenimentul se desfășoară la Sala Pavilion, pe strada A. Iancu nr. 25. Cei interesați sunt rugați să comunice numele șezătorii și numărul participanților până cel târziu în 9 mai, la numărul 0748 120 970 (Maria Grancea, inclusiv pe WhatsApp). Locurile sunt limitate.

Drumeții pentru familii pe Colinele Transilvaniei

Weekendul aduce și activități pentru iubitorii de natură. Sâmbătă, 16 mai, este organizată o drumeție pentru familii pe Colinele Transilvaniei și duminică, 17 mai, este organizată o drumeție pe traseul dintre Mănăstirea Turnu Roșu și Șaua Corbului. Evenimentul este potrivit pentru cei care vor să petreacă timp în aer liber și să descopere peisajele din apropierea Sibiului. Detalii despre dificultatea traseelor se găsesc aici.

Urban Playfield revine în Piața Mare

Pe 16 și 17 mai, Urban Playfield transformă Piața Mare într-un playground uriaș dedicat sportului și mișcării. Între orele 10:00 și 20:00, sibienii sunt invitați să descopere și să testeze gratuit o mulțime de activități sportive, de la baschet, tenis și volei, până la escaladă, badminton, roundnet, șah, fotbal, mini-fotbal sau tenis de masă.

Evenimentul propune două zile într-o atmosferă relaxată și prietenoasă, dedicată tuturor vârstelor. Participarea este gratuită.

Hermannstadt primește vizita FCSB

Microbiștii au parte și de fotbal în acest weekend. În etapa a 9-a din play-out, FC Hermannstadt întâlnește FCSB pe Stadionul Municipal Sibiu. Clubul a anunțat deja programul casei de bilete pentru partida programată pe 18 mai 2026, de la 20: 30. Biletele pot fi achiziționate online.

Alte petreceri în oraș

Pe 16 mai, la Backyard, are loc „Armonia la Backyard”, un eveniment dedicat nostalgicilor muzicii din anii 2000. Seara va aduce în prim-plan hituri cunoscute din acea perioadă, într-o atmosferă relaxată, perfectă pentru cei care vor să retrăiască vibe-ul începutului de mileniu și să se bucure de o ieșire cu prietenii pe ritmuri familiare.

Sincity anunță super petrecere, sâmbătă, 16 mai, la Ecvestria Events. Participanții sunt rugați să ajungă până la ora 23:00 pentru a-și păstra masa rezervată. Accesul este permis doar persoanelor de peste 18 ani, minorii neavând acces.