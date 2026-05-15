Un urs a fost observat vineri dimineață în Cisnădie, la ieșirea spre Tocile, potrivit unei informații transmise de un localnic.

Ursul ar fi fost văzut în jurul orei 7:00, în apropiere de Liceul Tehnologic ”Miu” din Cisnădie, pe drumul care merge înainte spre Tocile.

Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, spune că aparițiile urșilor în zonă sunt frecvente, iar autoritățile intervin de fiecare dată când sunt semnalate astfel de situații. „Vin mereu urși. Avem comandament, jandarmii merg la locul semnalat, dar când ajung ei, urșii au plecat deja în pădure. Este un ursuleț care vine în același loc. Este o problemă destul de mare. Anul trecut nu am avut probleme, dar anul acesta situația s-a schimbat. Avem legislație ca să îi eliminăm pe cei care intră frecvent în intravilan. Locurile pentru relocare sunt deja pline și se intervine în momentul în care animalul devine un pericol. Oamenii trebuie să sune la 112 dacă văd un urs”, a declarat edilul.

La rândul său, Troancă, reprezentant al Direcției Silvice Sibiu, spune că principala cauză a apariției urșilor în apropierea localităților este suprapopularea. „Suprapopularea este problema și acesta este comportamentul lor. Coboară în sat, apoi urcă înapoi. Caută hrană și spațiu. Este o luptă intraspecifică. Cu cât sunt mai mulți, cu atât lupta pentru confort și teritoriu este mai mare”, a explicat reprezentantul Direcției Silvice Sibiu.

Locuitorii din zonă sunt sfătuiți să fie atenți și să evite apropierea de animal în cazul în care acesta mai este observat în apropierea locuințelor sau a drumurilor circulate.

Autoritățile recomandă apelarea numărului de urgență 112 și evitarea oricărei încercări de a fotografia sau hrăni animalul.

Nu este prima dată când un urs este surprins în Cisnădie sau în apropierea orașului.