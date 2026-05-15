Piața accesoriilor pentru animale de companie continuă să crească în România, iar proprietarii de câini caută tot mai des produse personalizate, adaptate atât pentru siguranță, cât și pentru confort. Unul dintre cele mai populare produse rămâne zgarda personalizată, folosită atât pentru identificarea rapidă a câinelui, cât și pentru un aspect unic.

Magazinul românesc K9Romania a anunțat că zgărzile sale personalizate pot fi comandate acum și prin aplicația oficială disponibilă pentru iPhone și Android, pe lângă varianta clasică de pe site.

Prin aplicație, utilizatorii pot selecta modelul dorit, culoarea, dimensiunea și textul personalizat care va fi brodat pe zgardă. Cele mai multe comenzi includ numele câinelui și numărul de telefon al proprietarului, o soluție simplă care poate ajuta în cazul în care animalul se pierde.

Reprezentanții brandului spun că aplicația a fost creată pentru a simplifica procesul de comandă și pentru a oferi acces mai rapid la produsele magazinului direct de pe telefon. În ultimii ani, comenzile de accesorii pentru câini realizate de pe dispozitive mobile au crescut constant, iar experiența de cumpărare a devenit un factor important pentru clienți.

Pe lângă zgărzile personalizate, în aplicație sunt disponibile și hamuri, lese, echipamente pentru dresaj, accesorii pentru câini activi și produse dedicate raselor de talie mare sau câinilor de lucru.

Tot mai mulți proprietari aleg produse personalizate nu doar pentru design, ci și pentru utilitate. O zgardă cu date de contact vizibile poate reduce timpul necesar pentru identificarea câinelui și poate elimina nevoia unor accesorii suplimentare.

Aplicația K9Romania este disponibilă atât în App Store, cât și în Google Play, iar comenzile pot fi plasate direct din telefon în doar câteva minute.