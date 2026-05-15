Pe scurt: Tilișca are acum gaze naturale, după o investiție de amploare. Urmează proiectul de canalizare, anunță autoritățile.

Comuna Tilișca și satul aparținător Rod au fost racordate la rețeaua de gaze naturale, potrivit Prefecturii Județului Sibiu.

Prefectul Mircea Dorin Crețu a fost prezent la momentul punerii în funcțiune a sistemului de distribuție, care va deservi aproximativ 850 de gospodării din această zonă.

Investiția a presupus realizarea unei rețele cu o lungime totală de 65 de kilometri, din care conducta principală măsoară 22 de kilometri și asigură legătura între Stația de Reglare-Măsurare din Tilișca și localitatea Jina.

Proiectul a fost finanțat cu sprijin guvernamental și fonduri europene, având în vedere că bugetele locale nu ar fi putut acoperi costurile, din cauza specificului geografic și a distanțelor dintre localități.

Introducerea gazului metan continuă seria investițiilor în infrastructura de utilități din Tilișca. Anterior, comuna a beneficiat de o rețea de alimentare cu apă potabilă, implementată cu fonduri europene în parteneriat cu Apă-Canal Sibiu.

Pe lista priorităților administrației locale se află acum și realizarea rețelei de canalizare, considerată necesară pentru completarea infrastructurii.

Prefectul Mircea Dorin Crețu a subliniat importanța acestor investiții pentru dezvoltarea comunităților din Mărginimea Sibiului și pentru creșterea calității vieții locuitorilor, încurajând continuarea proiectelor de modernizare.

Comuna Tilișca a mai fost subiectul unor discuții privind reorganizarea administrativă în județul Sibiu.