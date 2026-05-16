ACS Mediaș a încheiat sezonul actual din Liga 3 cu o victorie la Dăești, scor 3-1, în ultima etapă de play-out.
Meciul de la Fedeleșoiu s-a disputat pe un gazon foarte greu, îmbibat de apă, după ploaia torențială căzută sâmbătă, în ziua jocului.
Medieșenii au deschis scorul în minutul 35, când Raul Orlandea a executat excelent o lovitură liberă și a trimis mingea în poartă!
Meciul de la Fedeleșoiu s-a animat pe final. Viitorul Dăești a reușit să egaleze în minutul 86.
Echipa de pe malul Târnavei Mari a avut reacție rapidă și a revenit în avantaj după reușita lui Cocan în minutul 88.
Raul Orlandea a făcut dubla în minutul 90 și medieșenii s-au impus cu 3-1. ACS Mediaș a terminat sezonul pe locul 5, primul din play-out.
”Cu bune și rele, cred că am scos maxim din această minunată echipă. Echipa s-a rupt puțin din punct de vedere mental după ce am ratat play-offul. Le mulțumesc băieților și staff-ului meu, care mă ajută foarte mult în pregătirea echipei” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă.
Tot în ultima etapă de play-out, Inter Sibiu a câștigat vineri seară, la Tg. Jiu, scor 4-2 și a terminat seria pe locul 8, o clasare foarte bună ținând cont de problemele financiare din acest an.
