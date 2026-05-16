FC Agnita s-a impus cu 4-0 în meciul de acasă cu ACS Păltiniș Rășinari, jocul fiind întrerupt la acest scor, după ce echipa oaspete a pierdut în prima repriză 5 jucători accidentați.

În doliu după decesul fostului jucător Petrică Iliu, FC Păltiniș Rășinari s-a prezentat la meci cu doar 11 jucători, printre care s-a regăsit chiar și antrenorul Dragoș Năstase. Clubul nu a făcut demersurile la AJF și către Agnita pentru a amâna jocul, așa cum impunea situația.

Majoritatatea componenților lotului a ales să meargă la înmormântare, care a fost programată tot sâmbătă, la Rășinari.

FC Păltiniș Rășinari a pierdut pe parcursul primei reprize cinci jucători ”accidentați”, astfel că meciul s-a oprit la scorul de 4-0 pentru FC Agnita, în minutul 44. Golurile au fost reușite de Răzvan Oana (2), Narcis Suciu și Cristian Țoța.

Astfel, jucătorii echipei oaspete care au fost la Agnita au avut timp să revină la Rășinari, pentru a participa și ei la funeralii.

În celălalt joc al etapei a 5-a din play-off, Interstar Sibiu a câștigat cu 3-1 disputa cu ACS Bradu și a urcat pe locul 2.

Cu patru etape înainte de finalul play-off-ului, FC Agnita are nouă puncte avans față de locul 2 și mai are nevoie de 4 puncte pentru a fi matematic campioană județeană.

Dumitru Solomon: ”Nu am mai întâlnit așa ceva”

Antrenorul Agnitei, Dumitru Solomon nu a dat dovadă de compasiune față de momentele dificile ale celor de la Păltiniș Rășinari.

”Am o experiență destul de vastă în fotbalul românesc, până acum nu am mai întâlnit așa ceva. Asta ne dă o notă negativă, fotbalul românesc are destule lipsuri, se întâmplă în fotbal și asemenea evenimente care nu ar trebui” a spus tehnicianul Agnitei pentru pagina oficială a clubului.

”Fotbalul nu poate conta pentru noi”

Reacția celor de la Păltiniș Rășinari a venit rapid. ”Într-o zi in care fotbalul nu poate conta pentru noi, ne-am prezentat la meciul cu AFC Agnita doar pentru a nu desconsidera competiția.

Astăzi, ne luăm adio de la cel care a fost un jucător, evoluând timp de 10 ani sub culorile “alb-albastre”, și un sponsor, o persoană care a pus umărul la proiectul ACS Păltiniș Rășinari, Petrică Iliu, care s-a stins din viață în dimineața zilei de joi, la vârsta de 38 de ani.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Condoleanțe familiei îndurerate!” se arată pe pagina oficială a clubului din Rășinari.

În play-out, lucrurilesunt destul de clare, Arsenal și Săliște fiind ca și retrogradate.