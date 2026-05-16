Locuitorii localității Scoreiu au fost avertizați pe 16 mai despre prezența unui urs pe raza localității. Autoritățile au reacționat prompt, trimițând forțe de intervenție la fața locului.

Prezența animalului sălbatic a fost raportată prin numărul unic de urgență 112. Imediat după apel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu a emis un mesaj RO-Alert pentru a avertiza cetățenii din zonă despre pericolul iminent.

Intervenție SMURD la fața locului

Pentru a asigura siguranța cetățenilor și pentru a monitoriza situația, la Scoreiu a fost trimis un echipaj SMURD. Acesta va rămâne în zonă pentru a asigura măsurile din competență și pentru a acorda asistență medicală în caz de necesitate, deși până în acest moment nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

„La fața locului se deplasează un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile din competență. De asemenea, a fost transmis mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă cu privire la prezența animalului pe raza localității”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.

Recomandări în cazul întâlnirii cu animale sălbatice

Autoritățile reamintesc faptul că animalele sălbatice pot deveni agresive dacă se simt încolțite. În cazul în care observați un urs, nu încercați să faceți fotografii sau să îl alungați singuri, ci adăpostiți-vă și solicitați ajutorul jandarmilor sau al pompierilor prin 112.

