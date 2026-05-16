Pe scurt: Vremea se răcește accentuat, cu ploi torențiale și vânt puternic. Cinci județe intră sub cod portocaliu, iar alte regiuni sunt vizate de avertizări de instabilitate atmosferică.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat sâmbătă, 16 mai 2026, că vremea devine instabilă în toată țara, cu temperaturi mai scăzute, vânt și ploi, potrivit Mediafax. Pentru cinci județe a fost emisă o atenționare cod portocaliu de ploi torențiale și vânt puternic.

Conform informării meteorologice transmise de ANM, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în a doua parte a zilei de sâmbătă, 16 mai 2026, și în noaptea de sâmbătă spre duminică, 17 mai 2026, în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte. Duminică, 17 mai 2026, fenomenele se vor manifesta în sud-est și vest. Sunt prognozate averse torențiale cu acumulări de apă între 20 și 50 l/mp, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină. Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–60 km/h, iar izolat se pot produce vijelii.

ANM precizează că duminică, 17 mai 2026, vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice, unde temperaturile vor fi sub valorile normale pentru această perioadă. Informarea meteorologică este valabilă de sâmbătă, 16 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 17 mai 2026, ora 21.00.

Cod portocaliu de ploi torențiale și vânt în Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Gorj și Prahova

Sâmbătă, 16 mai 2026, la ora 14.00, intră în vigoare o avertizare cod portocaliu, valabilă până duminică, 17 mai 2026, la ora 10.00. Județele vizate sunt Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și zona de munte a județelor Gorj și Prahova. În aceste zone sunt așteptate perioade cu averse torențiale, iar cantitățile de apă pot ajunge local la 40–60 l/mp și izolat la 70 l/mp, în intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare.

Tot de sâmbătă, 16 mai 2026, ora 12.00, până duminică, 17 mai 2026, ora 10.00, este în vigoare un cod galben care vizează sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrânse, grindină. Cantitățile de apă vor fi în general de 25–40 l/mp, iar vântul va avea intensificări temporare cu viteze la rafală de 50–70 km/h, izolat fiind posibile vijelii.

Cod galben de ploi și vânt pentru Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și București

Duminică, 17 mai 2026, între orele 10.00 și 21.00, o altă avertizare cod galben va afecta județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București. Sunt prognozate perioade cu averse torențiale, iar cantitățile de apă vor fi, în general, de 20–40 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare.