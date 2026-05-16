Pe scurt: De ce se schimbă prețul biletelor de avion de la o oră la alta? Algoritmii companiilor aeriene și cererea de pe piață sunt factorii principali, nu istoricul căutărilor tale.

Scenariul în care un pasager caută un bilet de avion pe ruta București–Barcelona, găsește un preț convenabil, iar după câteva ore revine și observă o creștere semnificativă a tarifului este tot mai frecvent. Mulți ajung la concluzia că prețul a crescut pentru că au arătat interes, însă potrivit adevarul.ro, această explicație nu reflectă realitatea din spatele sistemului de tarifare al companiilor aeriene.

Prețurile biletelor de avion sunt printre cele mai volatile din piața de consum, un loc pe aceeași cursă putând costa de două sau chiar trei ori mai mult în funcție de momentul achiziției. Un studiu realizat în 2024 de Quartz, care a analizat sute de căutări normale și în modul incognito, a arătat că modul privat a oferit prețuri mai mici în doar 7% dintre cazuri, mai mari în 5%, iar în 88% dintre situații prețurile au rămas identice. Astfel, mitul conform căruia prețul crește dacă verifici de mai multe ori de pe același cont nu este susținut de date.

Algoritmii de revenue management și cererea determină prețul final al biletului

Fiecare zbor are zeci de prețuri pentru aceeași clasă, organizate în așa-numite fare buckets – calupuri de locuri la prețuri diferite. Când se epuizează locurile ieftine, sistemul trece automat la următorul nivel de tarif, mai scump. Acest mecanism explică de ce doi pasageri pot plăti diferențe de până la 150 de euro pentru același zbor.

Sistemul de yield management sau revenue management folosește algoritmi care analizează în timp real cererea, ritmul de vânzare, prețurile concurenței, istoricul rezervărilor, sezonul și evenimentele speciale. Distanța față de data zborului este factorul principal: prețurile sunt mai mici cu câteva luni înainte, cresc treptat pe măsură ce se apropie data plecării, ating un vârf în ultimele două săptămâni și pot scădea brusc doar dacă nu s-au vândut toate locurile. Analizele arată că perioada optimă pentru rezervarea unui zbor internațional, din perspectiva prețului, este între 8 și 12 săptămâni înainte de plecare.

Evenimentele speciale, precum concerte sau competiții sportive, pot genera un val de căutări care epuizează rapid locurile ieftine. Competiția pe rută influențează și ea prețul: acolo unde există mai multe companii, tarifele sunt de obicei mai mici decât pe rutele operate de un singur transportator, chiar dacă distanța este mai mare. Costurile cu combustibilul și taxele de aeroport intră în structura prețului, dar nu explică variațiile zilnice.

Companiile aeriene din Uniunea Europeană trebuie să respecte Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 privind transparența prețurilor. Prețul final, cu toate taxele și tarifele incluse, trebuie afișat complet înainte de achiziție, iar suplimentele opționale (bagaje, selecția locului, asigurare) trebuie acceptate explicit de pasager. Comisia Europeană a reconfirmat în mai 2026 că, după cumpărarea biletului, nu pot fi adăugate costuri suplimentare, nici măcar în cazul creșterii prețului combustibilului.

Practicile comerciale neloiale și recomandările pentru pasageri

Organizațiile europene de consumatori au documentat cazuri în care site-urile de rezervări afișează un preț și avertizează că „mai sunt doar 3 locuri disponibile la acest tarif”, pentru ca după 23 de minute același zbor să fie disponibil la un preț mai mic. Crearea unei false senzații de urgență este interzisă de directivele europene, însă procedurile legale sunt lente, iar amenzile nu descurajează întotdeauna aceste practici.

O altă metodă problematică este afișarea unui preț atractiv la începutul căutării, urmată de adăugarea treptată a taxelor și suplimentelor, astfel încât prețul final poate ajunge cu 40–60% mai mare decât cel inițial. Legea cere ca prețul complet să fie vizibil de la început, dar interpretarea acestui moment rămâne uneori ambiguă.

Specialiștii recomandă compararea prețurilor pe mai multe platforme și verificarea directă a site-ului companiei aeriene, deoarece pot exista diferențe semnificative. De asemenea, atunci când găsim un preț bun și suntem hotărâți să călătorim, este indicat să rezervăm cât mai rapid.