Pe scurt: Râurile din mai multe bazine hidrografice, inclusiv cele din Sibiu, sunt sub cod galben de inundații. Află ce zone sunt vizate și cât durează avertizarea.

Hidrologii au emis sâmbătă, 16 mai 2026, o avertizare cod galben de inundații pentru râuri din 18 județe, inclusiv Sibiu, potrivit Mediafax. Avertizarea este valabilă de la ora 14.00 până duminică, 17 mai, la ora 16.00.

Sunt vizate râurile din bazinele hidrografice Crișul Alb (județele Hunedoara și Arad), Mureș (Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiș, Pogăniș, Bârzava (Caraș Severin și Timiș), Caraș, Nera (Caraș Severin), Cerna (Gorj și Caraș Severin), Dunăre (Caraș Severin și Mehedinți), Jiu (Hunedoara și Gorj), Gilort (Gorj), Motru (Gorj și Mehedinți), Jiu (Mehedinți și Dolj), Olt (Sibiu, Vâlcea, Argeș, Gorj, Olt și Dolj), Călmățui (Olt și Teleorman), Vedea (Argeș, Olt și Teleorman), Argeș (Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman și Ilfov), Ialomița (Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova (Prahova și Ialomița).

Specialiștii avertizează că, în aceste zone, pe fondul situației hidrometeorologice actuale și al prognozei pentru următoarele 48 de ore, se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale și depășiri ale cotelor de atenție.

Județul Sibiu se află printre zonele vizate de avertizare, atât prin râul Mureș, cât și prin râul Olt.

