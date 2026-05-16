Pe scurt: Telecabina nouă spre Cetatea Devei, inaugurată cu fast, s-a defectat rapid și a rămas neutilizabilă, deși a costat peste patru milioane de euro. Primăria caută soluții pentru a rezolva problema sau pentru a construi o altă instalație.

Primăria municipiului Deva a investit peste patru milioane de euro într-o telecabină nouă spre Cetatea Devei, inaugurată în 2024, care a ajuns să fie nefuncțională după doar câteva curse și o serie de defecțiuni tehnice. Potrivit Adevărul, această investiție, finanțată din fonduri publice locale, a devenit una dintre cele mai reclamate și controversate din oraș în ultimii doi ani.

Proiectul a vizat înlocuirea vechii telecabine, inaugurate în 2003, cu un ascensor modern care să transporte turiștii din parcarea de la poalele fortăreței până pe dealul unde se află cetatea. Lucrările de reabilitare a stațiilor și montarea noii telecabine s-au desfășurat în perioada 2023–2024, iar prima cursă oficială a avut loc în decembrie 2023, fiind rezervată autorităților locale. La acel moment, Cetatea Devei era încă în șantier, incinta principală nefiind deschisă publicului.

Primăria Deva anunța atunci că investiția a presupus modernizarea instalației de transport înclinat, a sistemelor de comandă și siguranță, reamenajarea stațiilor de plecare și sosire, adaptarea rampelor pentru persoane cu dizabilități, modernizarea grupurilor sanitare și a zonelor de așteptare, precum și redimensionarea camerelor tehnice pentru noile fluxuri de turiști. Valoarea totală a proiectului, cu TVA, a depășit patru milioane de euro.

Telecabina a fost deschisă publicului pe 29 martie 2024, după o slujbă religioasă și discursuri ale oficialităților locale. Încă de la prima cursă, unii turiști au semnalat probleme: „Călătoria cu ascensorul mi-a dat fiori, pentru că urcușul este abrupt, este și zgomotos. Dar, odată ajunși în cetate, am respirat ușurată și am fost încântată de panorama care mi s-a înfățișat de aici”, a povestit o vizitatoare.

Chiar în prima zi de funcționare, telecabina s-a defectat, una dintre bobinele de la electrofrână cedând din cauza unei supratensiuni, potrivit autorităților. Florin Oancea, fostul primar al Devei, a declarat atunci că problemele vor fi remediate rapid, însă defecțiunile au continuat. În săptămânile următoare, telecabina a funcționat intermitent, alternând perioadele de reparații cu scurte intervale de utilizare pentru turiști. În 2025, situația nu s-a îmbunătățit, instalația fiind oprită frecvent pentru inspecții și reparații tehnice.

Între timp, lucrările de reabilitare a Cetății Devei, începute în 2016 cu fonduri europene, au fost finalizate, iar cetatea a fost redeschisă vizitatorilor. Turiștii care își lasă mașinile în parcarea de la poalele cetății trebuie să urce pe jos aproximativ 20 de minute pentru a ajunge la fortăreață. În sezonul turistic și în zilele aglomerate, primăria a pus la dispoziție un microbuz pentru transportul până la Poarta I a Cetății, iar o parcare mai mică este disponibilă în apropiere, la capătul unui urcuș abrupt.

Primarul municipiului Deva, Lucian Rus, a declarat că există pe rol atât un proces penal, cât și unul civil cu constructorii telecabinei. „Avem o expertiză extrajudiciară făcută, care ne spune anumite disfuncționalități ale ei, dar nimic concret. Am încercat să contactăm cinci universități politehnice, să ne trimită profesori universitari pentru a găsi o soluție, deși, în mod normal, producătorul trebuia să o facă funcțională. I-au fost montați senzori și martori pentru a monitoriza procesul de rulare, înclinația, calea de rulare, partea de tracțiune, cablul și tamburii. Așteptăm rezultatul analizelor”, a precizat Lucian Rus.

Edilul a mai spus că, dacă ascensorul nu va putea fi folosit, municipalitatea ar putea lua în calcul construirea unei noi telecabine, dar doar dacă va identifica surse de finanțare externe. „Pe buget local, să mai dăm încă patru milioane și ceva de euro nu se va putea sub nicio formă, categoric. Acum am pus la dispoziție, din fața stației telecabinei, microbuze electrice care duc turiștii până la Poarta I”, a adăugat primarul Devei.

Noul ascensor, cu o capacitate de peste 30 de locuri, a fost instalat odată cu modernizarea stațiilor și a platformei de la poalele cetății, înlocuind vechiul lift folosit din anii 2000. Problemele tehnice au fost puse și pe seama faptului că instalația a fost montată pe calea de rulare veche, folosită timp de două decenii de un model diferit, cu o capacitate mai mică de transport.

Cetatea Devei, un simbol istoric și turistic al Hunedoarei

Cetatea Devei este principala atracție turistică a municipiului cu 60.000 de locuitori din vestul României. Fortăreața a fost ridicată în secolul al XIII-lea pe un pinten al Munților Poiana Ruscă, pe valea Mureșului, și a avut inițial rol militar. În secolul al XV-lea a aparținut Huniazilor, apoi mai multor familii princiare din Transilvania.

În Evul Mediu, cetatea era considerată un punct strategic pentru apărarea Transilvaniei. Giovanandrea Gromo, sfetnic și expert militar al regelui Sigismund, scria în secolul al XVI-lea: „Cetatea este de neînvins, fiind stăpână pe un râu așa important, care este apropiat, deoarece pe nicio altă cale nu se poate ajunge pe munte. Este aprovizionată întotdeauna cu tot ce este nevoie ca să susțină orice asediu puternic pentru trei sau mai mulți ani și are avantajele râului și ale pădurilor învecinate și ale munților, pentru a fi ajutată şi a se salva”.

Nicolae Bethlen o considera, două secole mai târziu, cea mai reușită fortificație din Transilvania și una dintre cele mai rezistente din Europa, înainte de apariția armelor de foc, potrivit istoricului Ioan Andrițoiu. În vara anului 1849, o explozie puternică în magazia de muniții a distrus o mare parte a cetății, iar localnicii au folosit ruinele pentru a construi case în Deva.

În ultimul deceniu, cele trei incinte ale cetății au fost reabilitate cu fonduri europene atrase de autoritățile locale, transformând fortăreața într-un reper turistic al județului Hunedoara.