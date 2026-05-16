Pe scurt: Studenții de la Zootehnie București au asistat la demonstrații de pregătire a câinilor de serviciu la Centrul Chinologic Sibiu, unde au putut vedea direct cum se aplică teoria în practică.

Centrul Chinologic Sibiu a primit joi, 14 mai 2026, vizita unui grup de studenți din anul II, programul de studii Zootehnie – disciplina Chinologie, din cadrul Facultății de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere București, însoțiți de conf. univ. dr. Poșan Paula, potrivit Centrului Chinologic Sibiu.

Scopul activității a fost familiarizarea studenților cu pregătirea câinilor de serviciu și cu rolul acestora în misiunile operative, precum și prezentarea etapelor de instruire desfășurate în cadrul centrului. Pe parcursul vizitei, studenții au asistat la prezentări și demonstrații practice susținute de personalul specializat al instituției.

Conf. univ. dr. Poșan Paula a apreciat modul profesionist în care a fost organizată vizita și deschiderea personalului centrului, subliniind că activitatea a fost utilă pentru studenți, oferindu-le posibilitatea de a corela noțiunile teoretice cu aspectele practice ale pregătirii câinilor de serviciu.