Un accident rutier grav a avut loc pe 15 mai, în jurul orei 23:00, în localitatea Agârbiciu. Doi adolescenți au ajuns de urgență la spital după ce mopedul pe care se aflau a fost izbit de un autoturism în intersecția cu drumul național.

Conform IPJ Sibiu, ,,din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că, în timp ce se deplasa pe un moped, pe strada Ion Agârbiceanu, în localitatea Agârbiciu, un minor, în vârstă de 15 ani, domiciliat în localitatea Agârbiciu, a pătruns în intersecția cu DN 14 fără să se asigure și a intrat în coliziune cu un autoturism, condus de către un bărbat, în vârstă de 29 de ani, din județul Harghita.

Conducătorul mopedului, precum și un pasager care-l însoțea, respectiv un minor în vârstă de 16 ani, au suferit vătămări corporale și au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier.

,,Un echipaj SMURD și o ambulanță SAJ au intervenit de urgență azi-noapte în jurul orei 23:00, în localitatea Agârbiciu unde doi minori care circulau pe un scuter au fost acroșați de un autoturism.

Cei doi minori în vârstă de 15 și 16 ani au fost transportați la CPU Luther.

echipajul SAJ a preluat minorul în vârstă de 16 ani care a suferit un traumatism facial.

Echipajul SMURD a preluat minorul în vârstă de 15 ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism de mână.” a transmis ISU Sibiu.