Sibianul Sebastian Colibaba, în vârstă de doar 13 ani, a demonstrat că pasiunea și munca autodidactă pot electriza o țară întreagă. Deși parcursul său în competiție s-a oprit în semifinale, „puștiul de la platane” a lăsat în urmă o impresie greu de egalat.

Pe 15 mai, cea de-a doua semifinală a show-ului de la ProTV a început sub semnul energiei pure. DJ Sebic, un nume care promite să devină un reper în industria muzicală, a deschis seara cu un mix de lumini, ritmuri puternice și o atitudine de artist consacrat. Reușita nu a fost întâmplătoare: înainte de a urca pe scenă, Sebi a mărturisit că s-a pregătit intens, dedicând câte cinci sau șase ore de studiu zilnic pentru a pregăti momente speciale dedicate Andrei și lui Smiley.

Verdictul juriului: „Urmează marile festivaluri”

Reacțiile membrilor juriului au fost pe măsura spectacolului vizual și auditiv. Andi Moisescu a subliniat progresul excepțional făcut de Sebastian de la etapa audițiilor, în timp ce Andra s-a declarat cucerită de evoluția acestuia, comparând atmosfera din platou cu cea a unui festival de anvergură. Entuziasmul a fost completat de Mihai Bobonete și Carmen Tănase, care și-au exprimat dorința de a-l vedea pe DJ Sebic la Untold, actrița remarcând carisma tânărului și precizia cu care acesta mânuiește butoanele consolei.

Sebastian Colibaba a descoperit magia muzicii electronice în momentul în care a urmărit un DJ pe scena unui festival, experiență care l-a marcat profund și l-a determinat să își urmeze propriul drum în această lume. Deși consideră că a moștenit urechea muzicală de la rudele sale care cântă muzică populară, Sebi a ales să fie autodidact. Fără studii de specialitate, el învață în fiecare zi din pură pasiune, demonstrând că talentul nativ, atunci când este susținut de o muncă asiduă, poate suplini orice formă de instruire clasică.

Verdictul publicului și drumul spre marea finală

În ciuda unei prestații care a tăiat respirația celor prezenți, votul publicului a decis ca drumul sibianului în acest sezon să se oprească aici. DJ Sebic nu s-a calificat în marea finală de pe 29 mai, locurile fiind adjudecate de Antonia Voroneanu, Bianca Muntean și trupa Re-born. Chiar dacă nu a trecut mai departe, Sebastian rămâne unul dintre cei mai carismatici concurenți ai ediției, fiind un personaj care a reușit să transforme televiziunea într-o arenă a muzicii moderne.