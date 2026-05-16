Familiile din județul Sibiu care caută o soluție de îngrijire la cele mai înalte standarde au acum la dispoziție o opțiune de elită, situată strategic la nici o oră de casă. Rezidența Seniorilor „Sf. Laurențiu” propune un concept inovator de tip boutique, unde numărul redus de locuri permite o atenție personalizată și un confort care depășește dotările unui centru clasic. Într-un mediu modern și sigur, situat în proximitatea naturii, seniorii beneficiază de asistență medicală permanentă și de un stil de viață care pune pe primul loc demnitatea și liniștea, oferind o alternativă elegantă pentru cei care își doresc tot ce este mai bun pentru cei dragi.

Un concept exclusivist, bazat pe atenție personalizată

Într-o perioadă în care tot mai multe familii caută siguranță, respect și îngrijire reală pentru cei dragi, Rezidența Seniorilor Sf. Laurențiu propune un model diferit: o rezidență de tip boutique. Acest concept este construit în jurul confortului și al unui număr redus de rezidenți, facilitând astfel o monitorizare atentă și o relație apropiată între personal și beneficiari.

Situată într-o zonă liniștită, aproape de natură și la doar câteva minute de Sebeș, locația oferă un mediu elegant și cald, adaptat perfect nevoilor persoanelor vârstnice.

Confort premium și dotări la standarde înalte

Clădirea este organizată strategic în două aripi distincte, pentru a răspunde nevoilor specifice ale fiecărui rezident:

Prima aripă: Dedicată persoanelor imobilizate sau semi-imobilizate, incluzând 13 camere private sau semiprivate, fiecare cu baie proprie;

A doua aripă: Cuprinde 5 camere private sau semiprivate, amenajate la același standard ridicat de confort.

Fiecare cameră este dotată cu frigider, televizor, aer condiționat și mobilier premium. Mai mult, rezidenții au posibilitatea de a-și personaliza spațiul cu obiecte personale, pentru a păstra sentimentul familiar de „acasă”.

Relaxare în mijlocul naturii și spații comune elegante

Dincolo de confortul camerelor, Rezidența Seniorilor „Sf. Laurențiu” dispune de spații comune concepute pentru socializare și relaxare: lounge, bibliotecă, recepție și sală de mese. În exterior, seniorii beneficiază de o curte și o grădină adaptate nevoilor lor.

Un avantaj major este accesul rapid către Parcul Zăvoi, situat la doar câteva minute de mers pe jos, unde se regăsesc zone de relaxare, bănci, șezlonguri, un pârâu, un izvor de apă și un lac.

Îngrijire medicală și nutriție personalizată

Rezidența pune accent pe servicii personalizate și pe o relație apropiată atât cu rezidenții, cât și cu familiile acestora. Serviciile oferite includ monitorizare medicală periodică, administrarea tratamentelor, asistență medicală permanentă și colaborare cu medici, kinetoterapeuți și psihologi.

Nutriția reprezintă un alt punct important al conceptului boutique: mesele sunt adaptate regimurilor alimentare individuale, cu meniuri variate și posibilitatea servirii în cameră.

Pe lângă îngrijirea medicală, rezidenții au acces la activități sociale și recreative, precum gimnastică ușoară, kinetoterapie, lectură, muzică, ateliere creative, jocuri și evenimente aniversare. Sunt organizate inclusiv plimbări și activități intergeneraționale, menite să mențină conexiunea socială și stimularea cognitivă.

Siguranța este asigurată prin supraveghere permanentă 24/7, sisteme de apel de urgență, acces controlat și personal instruit pentru intervenții medicale rapide.

Expertiză medicală de peste două decenii

Garanția calității serviciilor este oferită de fondatoarea rezidenței, dr. Laura Cătana, medic primar psihiatru cu o experiență de peste 20 de ani. Absolventă a UMF „Iuliu Hațieganu” (promoția 1998), dr. Cătana a activat, între 2001 și 2015, la Spitalul Municipal Sebeș, iar din 2010 conduce Centrul Medical Laura Cătana, unul dintre primele spitale private de psihiatrie din România.

„Obiectivul nostru principal este oferirea celei mai bune îngrijiri posibile, într-un mediu unde demnitatea, liniștea și respectul pentru seniori rămân priorități reale, nu simple promisiuni”, transmit reprezentanții rezidenței.

Detalii suplimentare găsiți la numărul de telefon: 0762 545 956, dar și pe site www.rezidentasfantullaurentiu.ro.