Pe scurt: Alergiile de sezon și razele UV pot duce la conjunctivită sau afecțiuni oculare grave. Află ce recomandă specialiștii pentru protecția ochilor.

Polenul și expunerea la soare puternic pot provoca probleme serioase la nivelul ochilor, avertizează dr. Popa Dorina, medic primar, doctor în științe medicale și medic șef al Secției Clinice Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Potrivit Spitalului Județean Sibiu, în perioada cu alergii și radiații solare intense, riscurile pentru sănătatea oculară cresc semnificativ.

Polenul și vântul pot declanșa conjunctivită alergică și iritații oculare

Dr. Popa Dorina explică faptul că polenul declanșează reacții alergice la nivelul ochilor, manifestate prin conjunctivită alergică, mâncărimi intense, roșeață, umflături ale pleoapelor și lăcrimare excesivă. Vântul agravează aceste simptome, deoarece usucă filmul lacrimal, irită suprafața oculară și transportă polenul, crescând riscul de infecții secundare. Medicul recomandă purtarea ochelarilor de protecție în perioadele cu vânt și polen ridicat.

Măsuri rapide în caz de mâncărimi și ochi roșii

În cazul apariției mâncărimilor sau a ochilor roșii, dr. Popa Dorina sfătuiește să se evite frecarea ochilor. Se recomandă clătirea ochilor cu apă rece sau utilizarea de lacrimi artificiale, precum și aplicarea de comprese reci timp de 10-15 minute. Pot fi folosite picături antihistaminice, cum ar fi ketotifenul, la recomandarea medicului sau farmacistului. Este indicat să se stea în interior în perioadele cu polen ridicat, să se închidă ferestrele și să se spele fața frecvent. Dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile sau se agravează, este necesar un consult oftalmologic de urgență.

Protecția ochilor împotriva radiațiilor solare este esențială

Odată cu creșterea expunerii la soare, dr. Popa Dorina recomandă purtarea de ochelari de soare cu filtru UV400, care blochează 99-100% din radiațiile UVA și UVB. Lentilele polarizate sunt indicate pentru reducerea strălucirii. De asemenea, pălăriile cu boruri largi și evitarea expunerii prelungite la soare între orele 10:00 și 16:00 sunt măsuri importante. Hidratarea ochilor cu lacrimi artificiale și clipitul frecvent, mai ales în zilele caniculare, ajută la menținerea sănătății oculare. Nu se recomandă privitul direct spre soare, iar un control oftalmologic anual este necesar. Protecția adecvată poate preveni afecțiuni precum cataracta, degenerescența maculară și arsurile corneene.

Potrivit medicului oftalmolog, aceste măsuri simple pot reduce semnificativ riscul de complicații oculare în sezonul alergiilor și al soarelui puternic.