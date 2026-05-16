Piața Mare s-a transformat într-un playground uriaș: Urban Playfield a readus bucuria mișcării și a jocului în inima Sibiului.

Pe 16 și 17 mai, între orele 10:00 și 20:00, sibienii de toate vârstele sunt invitați să redescopere plăcerea sportului în cadrul caravanei Urban Playfield. Evenimentul transformă centrul istoric al orașului într-un spațiu dedicat deconectării și interacțiunii comunitare, participarea fiind complet gratuită.

Centrul orașului a vibrat astăzi de energie, adusă de sutele de copii, tineri și părinți care au răspuns chemării la joacă lansate de Urban Playfield. Piața Mare a devenit, pentru un weekend, cel mai mare teren de sport în aer liber din regiune, găzduind o varietate impresionantă de activități: de la baschet, tenis și volei, până la escaladă, roundnet, șah, fotbal sau tenis de masă.

Conceptul: „Ai dreptul la joacă!”

Evenimentul face parte dintr-o caravană națională care își propune reîmprietenirea oamenilor cu jocul. Organizatorii subliniază un mesaj puternic: indiferent de vârstă sau condiție materială, ai dreptul și libertatea de a te juca. Mesajul campaniei este clar: nu lăsa jobul, grijile sau temele să-ți fure bucuria jocului; ia joaca în serios pentru a descoperi lumea și pe tine însuți

Atmosferă efervescentă pe scenă și la ateliere

Printre momentele speciale ale zilei s-au numărat demonstrațiile de dans care au strâns zeci de spectatori în jurul scenei centrale.

„Astăzi am avut 5 grupe de copii. Aceștia au dansat dans sportiv, vals lent și caca give (jive), iar o grupă a dansat country”, a declarat Alexandra Hila de la Dance Mood Sibiu.

Deși atmosfera este una relaxată și prietenoasă, succesul evenimentului a adus cu sine și provocări, precum cozile la activitățile cele mai populare.

„Am început cu jocuri simple și ușoare, pe care le știam deja, dar apoi am descoperit și lucruri noi, cum e cel cu mingea galbenă și trambulina (roundnet). Chiar dacă la început nu prea înțelegeam care e scopul, a fost interesant să învăț. Mi-a plăcut mult evenimentul și m-am distrat, chiar dacă a trebuit să stăm destul de mult la coadă peste tot pentru că era foarte multă lume. E prima dată când vin și atmosfera e chiar faină!”, ne-a împărtășit Paul, unul dintre participanți.

Voluntarii, motorul din spatele playground-ului

Succesul primei părți a zilei a fost asigurat de o echipă entuziastă de voluntari care ghidează publicul prin labirintul de activități.

„Astăzi și mâine vă invităm să fiți alături de noi la escaladă. Avem fotbal de picior, tenis de masă și tot ce vă puteți dori. Și colegii noștri minunați au montat aici scena. Puteți să dansați și să faceți exerciții alături de noi. Vă așteptăm cu drag! A venit destulă lume, în special în prima parte a zilei. Suntem optimiști că așa o să țină până seara”, a transmis Evelina, voluntară Urban Playfield.

Evenimentul continuă și mâine, 17 mai, în intervalul orar 10:00 – 20:00. Toate activitățile sunt gratuite, oferind sibienilor un moment de respiro fără miză, doar pentru conexiunea cu cei dragi.