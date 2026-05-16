În prima manșă a barajului de menținere în Liga 2, CS Dinamo și CSC 1599 Șelimbăr au remizat sâmbătă, la Buftea, scor 1-1.

După o jumătate de oră de tatonare, șelimbărenii au o ocazie bună prin Benzar, care intră în careu și trage spre vinclu, dar balonul de puțin pe lângă poartă. Benzar a dat culoare atacului sibienilor, care au fost mai periculoși în prima repriză.

Imediat după pauză, Petrișor Petrescu trage din prima din opt metri, dar portarul Moldovan intervine. În repriza secundă se joacă într-un ritm mai alert. CS Dinamo are și ea o ocazie importamtă în minutul 77, când Sârbu a scăpat în viteză pe flancul drept, a tras din unghi greu, dar portarul Măluțan a respins.

Dinamo a marcat în minutul 86, când S. Matei a înscris cu un șut foarte bun de la 23 de metri. Antrenorul sibienilor, Eugen Beza a făcut trei schimbări în minutul 88, în încercarea de a își impulsiona ofensiva și a fost extrem de inspirat.

În ultimul minut de prelungiri, L. Buzan aduce egalarea cu o lovitură de cap din 6 metri, după o centrare din dreapta! S-a terminat 1-1 și totul se decide sâmbăta viitoare, de la ora 11.00, la Cisnădie.

”Am controlat o bună parte a meciului, am avut și ocazii multe, dar fotbalul este pe goluri. Important e că nu am pierdut, am marcat pe final chiar la ultima fază, o doză de șansă, dar e o remiză echitabilă după aspectul jocului. Cred că avem 55% șanse, jucăm returul acasă, ne dă un avantaj, dar lupta continuă, totul ține de psihic. Jocul îmi dă încredere, ne creăm ocazii, dar trebuie să le fructificăm. Au fost probleme financiare anul acesta, e un semnal de alarmă, trebuie să ne reorganizăm” a spus Eugen Beza la finalul manșei tur.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Mihart (T. Ivan 90+2), Wiktorski, Natea, Călugăr – Al. Luca, Boboc (Ayine 88) – D. Benzar (Buzan 88), Lenghel, P. Petrescu (Vuc 88) – Bucuroiu (A. Șerban 70). Antrenor: Eugen Beza