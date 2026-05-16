Pe scurt: La Sibiu, pacienții cu afecțiuni neurologice sau locomotorii beneficiază de recuperare cu robotică medicală și echipă multidisciplinară.

Secția Clinică Reabilitare Medicală I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează ca un centru specializat pentru pacienții cu afecțiuni dizabilitante, oferind servicii medicale moderne într-un cadru adaptat nevoilor acestora. Potrivit Spitalului Județean Sibiu, secția are ca obiectiv principal redobândirea mobilității, autonomiei și reintegrarea funcțională a pacienților, prin terapii personalizate și tehnologii de ultimă generație.

Secția dispune de o capacitate de 30 de paturi pentru spitalizare continuă, cu saloane moderne și condiții hoteliere bune. Activitatea este structurată în trei compartimente specializate, dintre care unul este destinat reabilitării neurologice și neurochirurgicale (20 de paturi), iar celelalte vizează recuperarea altor afecțiuni care determină deficite funcționale locomotorii.

Baza de tratament include robotică medicală și echipă multidisciplinară

Baza de tratament a secției este dotată cu echipamente performante și tehnologii avansate, inclusiv robotică medicală. Pacienții beneficiază de programe eficiente de reabilitare, atât în regim de spitalizare, cât și ambulatoriu, adaptate fiecărei afecțiuni și nivelului funcțional. Utilizarea tehnologiilor robotice, considerate standardul cel mai înalt în domeniu, contribuie la o recuperare mai rapidă și la creșterea șanselor de revenire completă.

Activitatea medicală este asigurată de o echipă multiprofesională cu experiență, formată din medici specialiști, fizioterapeuți, kinetoterapeuți, asistenți medicali generaliști și specializați în fizioterapie. Echipa este coordonată de prof. univ. dr. habil. Popa Florina Ligia (medic șef clinică, medic primar medicină fizică și de reabilitare, cu competență în ecografie musculoscheletală), șef lucrări dr. Diaconu Cosmina și șef lucrări dr. Pintea Alina Liliana (ambii medici primari în medicină fizică și de reabilitare, cu competență în ecografie musculoscheletală), precum și de as. SS Pr. Cotora Marinela (asistent medical șef).

În cadrul secției activează 5 medici rezidenți, 8 fizioterapeuți și kinetoterapeuți, 18 asistenți medicali generaliști și de fizioterapie, precum și 8 membri ai personalului medical auxiliar.

Secția susține activitatea științifică și formarea profesională

Pe lângă activitatea medicală, secția desfășoară activitate științifică și de pregătire profesională. Contribuie la formarea academică a studenților de la Facultatea de Medicină din Sibiu, la pregătirea postuniversitară a medicilor rezidenți și la formarea asistenților medicali generaliști care obțin specializarea în fizioterapie. Activitatea de cercetare medicală este coordonată de prof. univ. dr. habil. Florina Popa, iar medicii rezidenți doctoranzi desfășoară studii clinice și proiecte de cercetare în domeniul recuperării medicale.

Modernizarea și dezvoltarea secției au fost susținute prin investiții realizate de Consiliul Județean Sibiu, care a finanțat dotarea cu aparatură medicală performantă și continuă să sprijine dezvoltarea serviciilor medicale moderne din cadrul spitalului. Prin aceste investiții, pacienții au acces la condiții moderne de tratament, tehnologii avansate și servicii medicale de recuperare la standarde europene.