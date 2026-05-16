Pe scurt: Află când are loc solstițiul de vară 2026 și ce fenomene astronomice și tradiții sunt legate de această zi specială.

Solstițiul de vară, momentul care marchează începutul verii astronomice în emisfera nordică, va avea loc duminică, 21 iunie 2026, la ora 11:24, ora României. Potrivit Digi24, acest fenomen aduce cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an, după care durata luminii naturale începe să scadă treptat până la solstițiul de iarnă.

De-a lungul istoriei, solstițiul de vară a fost asociat cu sărbători, ritualuri și tradiții dedicate luminii și fertilității în numeroase culturi. Chiar și în prezent, fenomenul continuă să atragă atenția atât a pasionaților de astronomie, cât și a celor care îl consideră un simbol al debutului sezonului estival.

În fiecare an, în jurul datei de 21 iunie, are loc solstițiul de vară, fenomen astronomic care semnalează începutul verii astronomice în emisfera nordică. În 2026, evenimentul se produce pe 21 iunie, la ora 11:24, când Soarele atinge punctul maxim pe bolta cerească. În această zi, durata luminii naturale este cea mai mare din întregul an, iar noaptea este cea mai scurtă. După acest moment, zilele încep să se micșoreze treptat, iar nopțile devin tot mai lungi, proces care continuă până în jurul datei de 21 decembrie, când are loc solstițiul de iarnă.

Potrivit informațiilor furnizate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, solstițiul de vară are loc atunci când longitudinea astronomică a Soarelui ajunge la 90°, poziție care marchează oficial începutul verii astronomice.

Fenomenul este determinat de mișcările Pământului și de înclinarea axei terestre

Solstițiul este rezultatul mișcărilor Pământului în spațiu. Planeta execută atât mișcarea de rotație în jurul propriei axe, cât și mișcarea de revoluție în jurul Soarelui. Axa terestră este înclinată cu 66°33′ față de planul orbitei, iar această înclinare produce diferențele de iluminare dintre cele două emisfere și, implicit, succesiunea anotimpurilor. Privit de pe Terra, Soarele pare să se deplaseze anual pe ecliptică cu aproximativ un grad pe zi. În momentul solstițiului de vară, astrul se află la 23°27′ nord față de ecuatorul ceresc, deasupra Tropicului Racului.

În România, solstițiul de vară din 2026 va aduce aproximativ 15 ore și 32 de minute de lumină naturală. Soarele va atinge cea mai mare înălțime pe cer pentru latitudinile țării, situându-se la circa 67°52′ deasupra orizontului.

Denumirea fenomenului provine din latinescul „solstitium”, tradus prin expresia „Soarele stă”. Termenul face referire la schimbarea direcției aparente de deplasare a Soarelui pe cer după atingerea punctului maxim.

Specialiștii explică faptul că, odată cu solstițiul de vară, perioada de lumină difuză de după apus și înainte de răsărit atinge cea mai mare durată din an. În regiunile nordice ale globului, acest fenomen poate duce la apariția așa-numitelor „nopți albe”, când întunericul aproape dispare complet.