Pe scurt: Alexandra Căpitănescu a făcut istorie pentru România la Eurovision, iar reacția ei a stârnit un val de entuziasm printre fani.

Alexandra Căpitănescu a reușit cea mai bună performanță a României la Eurovision, clasându-se pe locul al treilea cu piesa „Choke Me” și acumulând 296 de puncte. Potrivit Mediafax, artista a transmis un mesaj emoționant pe Instagram după finala concursului: „WE DID THIS! We all did this! Grateful and emotional for tonight! Let’s rock the world!”

Prestația Alexandrei Căpitănescu a generat un val de entuziasm și mândrie în rândul fanilor, care au lăsat sute de comentarii de susținere. Printre reacțiile primite se numără: „Tu ești câștigătoarea!!! Punct. Restul e doar politică”, „Ai unit o țară dezbinată politic prin muzică, te iubim și suntem mândri de tine, ai făcut istorie” sau „În sufletul românilor tu ai câștigat. Te vom susține și vom fi alături de tine mereu!”

România a ocupat locul al treilea la Eurovision, fiind depășită de Bulgaria, care a câștigat competiția cu piesa „Bangaranga" interpretată de Dara (516 puncte), și de Israel, reprezentat de Noam Bettan cu melodia „Michelle" (343 puncte).